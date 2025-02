O Fortaleza Esporte Clube anunciou o lançamento de uma linha de produtos exclusivos do jogador David Luiz, zagueiro ex-Flamengo que chegou para reforçar o time de Vojvoda. A coleção, que inclui camisas e bonecos personalizados, está disponível nas lojas do Leão do Pici e marca a chegada do atleta ao clube, um evento que atraiu grande atenção, por tratar-se de um zagueiro de escalão mundial.

Essa estratégia segue uma tendência global de comercialização de produtos licenciados como fonte de receita para os clubes de futebol. 🛍️Confira os produtos;

Boneco de pelúcia

O boneco personalizado está sendo vendido por R$ 75,00.

Plotter - personalização para camisa oficial

A camisa oficial permite a adição do número 23 do jogador + a personalização do zagueiro por um valor adicional de R$ 23,00.

Camiseta

A camiseta estampada está sendo vendida por R$ 129,99.

Foto: Thiago Gadelha/SVM

Copos e tirante

Os copos estão e o tirante estão à venda por R$ 20,00.

Foto: Thiago Gadelha/SVM

Balde de pipoca

O balde custa R$ 35,00.

Foto: Thiago Gadelha/SVM

A contratação de David Luiz não só fortalece o time para a temporada, mas também abre novas oportunidades de marketing e vendas para o clube. A prática de lançar produtos temáticos de jogadores de destaque é comum no futebol atual, visando aumentar a identificação dos fãs com a equipe e gerar receitas adicionais.

Reconhecido por sua experiência internacional e liderança em campo, David Luiz é considerado peça-chave para os planos do Fortaleza na temporada. O zagueiro, contratado até o fim de 2026 com possibilidade de extensão por mais um ano, já fez sua estreia pelo Leão.