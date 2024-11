Dallas Cawboys é a marca esportiva mais valiosa do mundo, aponta relatório

Analisando os relatórios da Brand Finance com as avaliações das marcas da NFL e do futebol mundial em 2024, é possível apontar que o Top-10 das marcas esportivas mais valiosas conta com sete times de futebol e seis franquias da NFL. Isso porque Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Philadelphia Eagles e Las Vegas Raiders aparecem empatados em décimo lugar com avaliação em US$ 1,2 bilhão (quase R$ 7 bilhões).