Quais são os clubes mais valiosos da NBA? Veja o ranking

Para completar a sequência do ranking, New York Knicks (US$ 7,5 bilhões/ R$ 42 bilhões ) e o Los Angeles Lakers (US$ 7,1 bilhões/ R$ 40 bilhões) ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente, e marcam o top 3 de acordo com a Forbes. Sendo assim, os três clubes mais valiosos da NBA custam pelo menos US$ 7 bilhões.