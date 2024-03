Provável nova camisa do Cruzeiro vaza nas redes e irrita diretoria do Cabuloso. (Foto: Reprodução/ X)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/03/2024 - 15:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O novo uniforme do Cruzeiro para a temporada de 2024 circula nas redes desde sábado (2), quando o Cabuloso venceu o Uberlândia por 2 a 0 no Campeonato Mineiro. O modelo foi colocado à venda antes da data do lançamento, marcado para esta terça-feira (5).

Com referências às camisas dos anos 1990, a peça azul, com losangos e estrelas sobre todo o tecido, será a 'armadura' azul e branca nesta temporada. O modelo histórico usado por Ronaldo, ainda na base, foi logo percebido pelos torcedores.

Pelo segundo ano consecutivo, a Adidas repetiu o vazamento das camisas e causou um desconforto internamente no clube. Desde a chegada da fornecedora, todas as camisas titulares do Cruzeiro vazaram antecipadamente e a diretoria celeste anda bastante irritada, segundo informações da Itatiaia.

Em 2022, Ronaldo, dono da SAF, revelou que os vazamentos constantes atrapalham as ações de marketing do clube. Mas os vazamentos continuaram a ser recorrentes nos anos seguintes.

O novo uniforme poderá ser estreado nas fases de mata-mata do Campeonato Mineiro. O time vai enfrentar o Tombense, nas semifinais. Na última semana, a fornecedora do Cruzeiro divulgou o novo uniforme de treino.

A Raposa enfrenta a Tombense no próximo domingo (10) pelas semifinais do Campeonato Mineiro e pode estrear a nova camisa I. Confira as fotos que circulam nas redes sociais: