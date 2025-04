Cristiano Ronaldo lançará novo negócio em evento no Brasil; veja detalhes

Cristiano Ronaldo se prepara para o lançamento do seu mais novo negócio no mercado de bem-estar e fitness. O astro português segue expandindo sua atuação como empresário e fundou a Erakulis PRO, uma plataforma digital desenvolvida para profissionais da saúde, nutrição e preparação física inovarem seus atendimentos aos clientes. E o Brasil foi escolhido como país para receber o lançamento oficial do produto, que acontecerá no Web Summit Rio 2025, de 27 a 30 de abril, na cidade carioca.

Apesar de não ser um nome presente no evento que acontece nesta semana, Cristiano Ronaldo particpou da escolha do Brasil como a cidade que receberá o lançamento do seu negócio. O diretor de marketing da Erakulis, Francisco Portugal, destaca que a cultura fitness brasileira foi o grande diferencial para que a plataforma seja apresentada ao público no Rio de Janeiro.

- O brasileiro tem uma relação intensa com o bem-estar. As academias fazem parte da vida das pessoas, o cuidado com o corpo e a mente está nas conversas do dia a dia, nos hábitos. Para nós, é o mercado ideal para começar essa jornada internacional - explica Portugal.

O executivo explica que a Erakulis PRO chega ao mercado com o objetivo de aproximar os profissionais da área de bem-estar dos seus clientes, que poderão ter um acompanhamento personalizado para manter sua rotina fitness diária para além do período de treinos e outras atividades físicas.

- Queremos contribuir com um ecossistema que ajude os profissionais a se conectarem ainda mais com seus clientes. Com a Erakulis PRO, o acompanhamento não termina quando a consulta acaba. Ele continua no celular, na alimentação, nos treinos, nas metas diárias - completa.

Antes do lançamento oficial, foi realizado em Lisboa, capital de Portugal, um evento para especialistas do setor de bem-estar, como treinadores e nutricionistas, para apresentar as funcionalidades do Erakulis PRO e a tecnologia utilizada na plataforma.

Cristiano Ronaldo tem expandido suas atuações no mundo dos negócios. (Foto: Reprodução/Instagram@globesoccerawards)

Cristiano Ronaldo segue expandindo seus negócios

Mas a Erakulis PRO não é o único investimento extra campo do atacante do Al-Nassr. Na última semana, Cristiano Ronaldo divulgou uma nova parceria fora do mundo do futebol e do esportes. Ao lado de Matthew Vaughn, diretor conhecido pelos filmes da saga X-Men, o português anunciou a criação do UR-Marv, um estúdio cinematográfico independente.

Atualmente, o estúdio já produziu dois filmes de ação e o projeto busca apresentar projetos para além da produção cinematográfica convencional. Uma estratégia para alcançar determinado objetivo é o uso de uma tecnologia inovadora na produção das obras.

Os dois filmes lançados têm investimentos de Cristiano Ronaldo e Matthew Vaughn. Um terceiro filme está sendo lançado e faz parte dos principais projetos da UR-Marv.