Cristiano Ronaldo lança marca de champagne de luxo com preço ‘simbólico’; veja

Atualmente, o craque defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, que estreou na Liga dos Campeões da Ásia nesta segunda (16). O jogador desfalcou a equipe na partida que terminou em empate por 1 a 1 com o Al-Shorta, do Iraque. Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago no mundo, recebendo € 200 milhões (R$ 1,22 bilhão na cotação atual) do clube saudita. O valor, inclusive, é o dobro que Neymar recebe no Al-Hilal, também da Arábia Saudita.