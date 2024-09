Cristiano Ronaldo em partida pelo Al-Nassr da Arábia Saudita. (Foto: Fayez Nureldine/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 13:21 • Rio de Janeiro

Em live realizada em seu canal pessoal do Youtube, Cristiano Ronaldo celebrou a conquista de 1 bilhão de seguidores no somatório de todas as contas nas redes sociais. Há menos de 1 mês, o atacante português lançou canal no youtube, que já conta com mais de 60 milhoes de seguidores, superando celebridades como Taylor Swift.

Dono de muitos recordes dentro de campo, Cristiano Ronaldo colocou mais um em seu currículo. No dia 12 de Setembro, o português ultrapassou a marca de 1 bilhão de seguidores nas redes. Apenas no Instagram, o atacante possui mais de 638 milhões. Além disso, conta com mais de 170 milhoes de no Facebook e 113 no X (antigo Twitter).

Com a conquista, Cristiano Ronaldo se torna a pessoa com mais seguidores considerando a soma de todas as redes sociais. No Instagram, ele so perde para a conta da própria plataforma, com 672 milhões de seguidores. Curiosamente, a terceira conta com mais assinantes, é a de Lionel Messi, histórico rival do atacante português, com pouco mais de meio bilhão de seguidores.

- Das ruas da Madeira (Ilha) para os maiores palcos do mundo. Eu sempre joguei pela minha família e por vocês e, agora, somos 1 bilhão juntos. - Afirmou o atacante em seu perfil no Instagram.

- Fizemos história, 1 bilhão de seguidores! Isso é mais do que apenas um número, é uma prova da nossa paixão, motivação e amor compartilhados pelo esporte e além. Vocês estiveram comigo em cada passo do caminho, em todos os altos e baixos. Essa jornada é a nossa jornada… obrigado por acreditarem em mim, por seu apoio e por fazerem parte da minha vida - comentou o atacante do Al Nassr.

Na temporada atual, Cristiano Ronaldo está no time do Al-Nassr, da Arábia Saudita. No último domingo (8), atuando pela seleção de Portugal, o camisa 7 se destacou mais uma vez. Durante a segunda rodada da Liga das Nações, o capitão da equipe portuguesa anotou o gol decisivo que garantiu a vitória sobre a Escócia.