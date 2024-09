Cristiano Ronaldo em partida do Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

A Champions League da Ásia começa nesta segunda-feira (16) e o Lance! traz para você os principais destaques da competição. O torneio, que teve sua primeira edição em 1967, é o equivalente asiático da Champions League europeia, reunindo os melhores clubes do continente em uma disputa pelo título mais importante da região. O campeão da competição garante vaga no Mundial de Clubes da FIFA, representando a Ásia no torneio.

A trajetória da competição ao longo dos anos inclui diversas mudanças de formato. Inicialmente, o torneio seguia um modelo de mata-mata, mas com o tempo foi ajustado para incluir fases de grupos. Apesar de seu início promissor, a Liga dos Campeões da Ásia foi interrompida em 1972 devido a tensões políticas, principalmente pelo boicote de clubes árabes que se recusaram a enfrentar times israelenses. A competição só foi retomada em 1985, e, em 1990, a AFC expandiu suas competições de clubes, criando a Copa Asiática dos Campeões de Copa, voltada para os vencedores das copas nacionais.

Na temporada passada, o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, sagrou-se campeão, derrotando o Yokohama F. Marinos, do Japão, por 5 a 1 na final. Com esse triunfo, o Al Ain garantiu sua vaga no Mundial de Clubes de 2025, confirmando o poder crescente dos clubes do Oriente Médio no futebol asiático. Ao longo das décadas, a Liga dos Campeões da Ásia tem consolidado sua relevância, promovendo duelos entre grandes potências do futebol asiático e elevando o nível técnico da região.

A Liga dos Campeões da Ásia 2024 também contará com a presença de diversos jogadores renomados que brilharam no futebol europeu. Entre os destaques estão Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Oscar (Shanghai Port), Roberto Firmino (Al-Ahli), Ryhad Mahrez (Al-Ahli), João Cancelo (Al-Hilal) e Sadio Mané (Al-Nassr). Esses atletas de nível internacional trazem ainda mais prestígio e visibilidade à competição, que continua a atrair grandes nomes do futebol mundial.

Além dessas estrelas, a competição também terá a participação de velhos conhecidos do futebol brasileiro. Jogadores como Bento (Al-Nassr), Róger Guedes (Al-Rayyan), Guilherme Bissoli (Buriram United), Erison (Kawasaki Frontale), Roger Ibañez (Al-Ahli), Malcom (Al-Hilal), Matías Segovia (Al-Ain) e Marcos Leonardo (Al-Hilal) estão entre os brasileiros que buscarão o título continental. A presença de tantos talentos renomados, tanto internacionais quanto brasileiros, promete elevar o nível técnico da competição e atrair ainda mais atenção dos fãs de futebol ao redor do mundo.