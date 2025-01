A conquista do Barcelona sobre o Real Madrid na Supercopa da Espanha, em Jidá, na Arábia Saudita, no último domingo (12), movimentou muito as redes sociais. Um dos motivos da repercussão foi um trend criada para brincar com ausência de títulos de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.

A web fez diversas brincadeiras com o fato de CR7 não ter nenhum título com o Al-Nassr desde a sua chegada, em dezembro de 2022.

Veja abaixo os posts feitos no X (antigo Twitter) brincando com o craque português.

Web brinca com Cristiano Ronaldo

Tradução: "Todo mundo vai para a Arábia Saudita e ganha um troféu, menos o CR7"

Tradução: "Szczesny se aposentou, voltou e venceu um troféu na Arábia Saudia antes de Cristiano Ronaldo"

Tradução: "Calma, Lamine Yamal venceu um troféu na Arábia Saudita antes de CR7?"

Cristiano Ronaldo em ação pelo AL-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

