Tino Marcos é o convidado do Lance! na estreia de ‘A Coletiva’

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 18:34 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 15/10/2024 - 19:37

Tino Marcos é o convidado de estreia de 'A Coletiva', novo programa de entrevistas que traz convidados diretamente para a redação do Lance!. O jornalista, com décadas de TV Globo, falou sobre a relação com o esporte, o time do coração e a vida profissional após deixar a emissora.

A entrevista foi conduzida por jornalistas do Lance! e também por pessoas que têm história com Tino Marcos. O jornalista deu bastidores dos tempos de Globo e da nova vida dedicada à produção para a internet. Depois de oito Copas do Mundo na emissora, Tino Marcos voltou a uma grande cobertura nas Olimpíadas deste ano, em Paris, no papel de influenciador digital.

Aos 62 anos, Tino Marcos tem na bagagem décadas dedicadas à televisão. O jornalista é conhecido em todo o Brasil pela cobertura da Seleção Brasileira e a parceria com Galvão Bueno nas transmissões da TV Globo.