Fluminense fecha 2025 com recorde de mais de R$360 milhões em premiações

O Fluminense fechou a temporada de 2025 com números expressivos fora de campo. Mesmo eliminado pelo Vasco na semifinal da Copa do Brasil após vencer por 1 a 0 no tempo normal e ser superado nos pênaltis, o Tricolor terminou o ano com mais de R$ 360 milhões arrecadados em premiações, o maior montante já registrado pelo clube em uma única temporada.

A campanha na Copa do Brasil rendeu R$ 24,03 milhões, valor somado após a queda na semifinal. No entanto, a principal fonte de receita veio da Copa do Mundo de Clubes, responsável por aproximadamente R$ 324,4 milhões do total. A participação na Copa Sul-Americana também contribuiu, com cerca de R$ 14,18 milhões.

Esses números ainda não incluem a premiação do Campeonato Brasileiro, já que a CBF não divulga oficialmente os valores. Como referência, o Internacional, quinto colocado em 2024 — mesma posição ocupada pelo Fluminense em 2025 — recebeu cerca de R$ 40 milhões, o que pode elevar ainda mais o faturamento tricolor ao fim do balanço final.

Com isso, o Fluminense se coloca no topo do ranking de premiações do futebol brasileiro em 2025 e supera com folga o desempenho financeiro de 2023, temporada em que conquistou a Libertadores, terminou o Brasileirão em sétimo lugar, caiu nas oitavas da Copa do Brasil e foi vice-campeão mundial, somando cerca de R$ 194 milhões. Mesmo sem levantar um grande título neste ano, o clube encerra a temporada com um resultado financeiro histórico, impulsionado principalmente pelo desempenho internacional.

Fim da temporada para o Fluminense

Com o resultado, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.

O elenco Tricolor entra de férias a partir dessa segunda-feira (15) e se reapresenta em dois grupos no ano que vem. O primeiro, no dia 2 de janeiro. O segundo, no dia 8 de janeiro. Esses dois grupos ainda serão divulgados oficialmente. A primeira parte terá jogadores da base e outros com menos espaço no elenco principal.