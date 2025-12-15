Corinthians define programação para finais da Copa do Brasil

O Corinthians definiu a programação para as finais da Copa do Brasil. O Timão encara o Vasco da Gama em duas partidas pelo tetracampeonato da competição nacional. Na quarta-feira (17), as equipes se enfrentam na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), e no domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

A comissão técnica definiu que o elenco irá se concentrar no CT Dr. Joaquim Grava a partir da terça-feira (16), se preparando para o primeiro jogo da final. Após a partida de ida, o Corinthians irá viajar para o Rio de Janeiro no sábado (20).

A tendência é que o elenco fique concentrado no hotel Windsor Barra, mas ainda terá a confirmação ao longo da semana. O Corinthians quer voltar a dar a volta olímpica no Maracanã, onde conquistou o título Mundial de 2000, sobre o próprio Vasco.

O clube alvinegro segue o procedimento que fez nos últimos jogos, com a concentração apenas no dia anterior ao jogo.

Timão bateu o Cruzeiro e garantiu vaga na decisão da Copa do Brasil (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Divisão de ingressos

O Timão estuda um acordo com o Vasco para a divisão de ingressos destinados às torcidas visitantes na Neo Química Arena e no Maracanã. A tendência é que a divisão seja feita por percentual para ambas as torcidas, assim como ocorreu no jogo contra o Cruzeiro.

Busca pelo título

Será a oitava vez que o Corinthians decide a Copa do Brasil. A equipe levantou o troféu em 1995, 2002 e 2009. Entretanto, perdeu as decisões em 2001, 2008, 2018 e 2022. O Timão bateu na trave nos últimos anos, quando fez as semifinais em 2023 e 2024.

Corinthians em finais da Copa do Brasil