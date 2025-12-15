Corinthians define programação para finais da Copa do Brasil
Timão encara o Vasco nas decisões da competição nacional
O Corinthians definiu a programação para as finais da Copa do Brasil. O Timão encara o Vasco da Gama em duas partidas pelo tetracampeonato da competição nacional. Na quarta-feira (17), as equipes se enfrentam na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília), e no domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.
A comissão técnica definiu que o elenco irá se concentrar no CT Dr. Joaquim Grava a partir da terça-feira (16), se preparando para o primeiro jogo da final. Após a partida de ida, o Corinthians irá viajar para o Rio de Janeiro no sábado (20).
A tendência é que o elenco fique concentrado no hotel Windsor Barra, mas ainda terá a confirmação ao longo da semana. O Corinthians quer voltar a dar a volta olímpica no Maracanã, onde conquistou o título Mundial de 2000, sobre o próprio Vasco.
O clube alvinegro segue o procedimento que fez nos últimos jogos, com a concentração apenas no dia anterior ao jogo.
Divisão de ingressos
O Timão estuda um acordo com o Vasco para a divisão de ingressos destinados às torcidas visitantes na Neo Química Arena e no Maracanã. A tendência é que a divisão seja feita por percentual para ambas as torcidas, assim como ocorreu no jogo contra o Cruzeiro.
Busca pelo título
Será a oitava vez que o Corinthians decide a Copa do Brasil. A equipe levantou o troféu em 1995, 2002 e 2009. Entretanto, perdeu as decisões em 2001, 2008, 2018 e 2022. O Timão bateu na trave nos últimos anos, quando fez as semifinais em 2023 e 2024.
Corinthians em finais da Copa do Brasil
- 1995 – Corinthians campeão sobre o Grêmio
- 2001 – Corinthians vice-campeão contra o Grêmio
- 2002 – Corinthians campeão sobre o Brasiliense
- 2008 – Corinthians vice-campeão contra o Sport
- 2009 – Corinthians campeão sobre o Internacional
- 2018 – Corinthians vice-campeão contra o Cruzeiro
- 2022 – Corinthians vice-campeão contra o Flamengo
