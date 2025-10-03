A duas corridas do fim da temporada 2025, a Nascar Brasil já prepara o terreno para 2026 e anunciou nesta semana novidades sobre o campeonato do ano que vem durante evento em São Paulo. A categoria criada nos Estados Unidos tem investido cada vez mais para se estabelecer como uma marca forte no automobilismo brasileiro e terá como principal novidade no próximo ano um modelo de carro exclusivo no mundo, além de novas pistas no calendário.

No total, serão nove etapas com 21 corridas, além de 24 carros na disputa, todos eles já utilizando o projeto inédito do carro, que foi lançado com o mesmo padrão técnico, mas com o revestimento da Chevrolet ou Ford, as duas montadoras oficiais da Nascar Brasil.

Thiago Marques, diretor da Nascar no Brasil e projetista do carro de 2026 destaca que o Rise 26 buscou otimizar o modelo usado na atual temporada e teve mudanças internas e externas, que alteraram o visual e a composição do veículo.

- É um carro que foi desenvolvido durante quase três anos, então o trabalho é bem forte, bem dedicado em cima disso. Buscamos a otimização no sistema de manutenção do próprio carro, que é uma novidade na forma com que a gente vai apresentar ele. É um carro mais seguro. (...) Você não pode pensar em pôr mais potência sem olhar para os periféricos do carro. Então, você tem que mudar a aerodinâmica, você tem que ter um pneu, que foi um pneu desenvolvido especialmente para isso. Um carro mais rápido tem que ser mais seguro - explicou Marques, que foi um dos dois pilotos de teste do Rise 26 durante todo processo de construção.

O modelo é exclusivo para a Nascar Brasil, pensado na realidade do campeonato no país, que difere do que é visto nos Estados Unidos, por exemplo. O executivo lembra que a Nascar Cup, edição norte-americana, é toda em circuitos ovais, ao contrário da versão brasileira, que é misto - a maioria, inclusive, são circuitos tradicionais, como Interlagos, por exemplo.

Outra novidade de impacto da próxima temporada são as pistas do calendário. A Nascar Brasil anunciou o retorno de alguns circuitos e a inauguração de outros. Em 2026, as corridas de Goiânia, Brasília e Santa Cruz do Sul vão voltar para a disputa da categoria. Outras novas etapas que serão inauguradas serão em Cuiabá, Mantiqueira e Chapecó, que estão em fase final de construção e a diretoria da Nascar Brasil afirmou que todas devem ser usadas na temporada seguinte.

Outros tradicionais permanecem, como Interlagos, Velocitta, no interior de São Paulo, Turmã, no Rio Grande do Sul, Cascavel e Londrina, no Paraná, além de Campo Grande.

Os modelos Ford e Chevrolet do Rise 26, novo carro da Nascar Brasil. (Foto: Nascar Brasil / Divulgação)

Expansão da Nascar no Brasil

A direção da categoria vê a temporada 2026 como uma época de consolidação da marca no Brasil. São três temporadas de atuação no país serviram para introduzir a Nascar no público do automobilismo e, agora, tornar a competição mais chamativa dentro do país, que tem a concorrência de outras marcas mais fortes, como a Stock Car, que foi fundada no fim da década de 1970.

Gustavo Carvalho, diretor de marketing da Nascar Brasil, mostra confiança nas novidades da próxima temporada. O grande objetivo é, a partir de agora, atrair cada vez mais pilotos, novas marcas para compor o cardápio comercial e novas equipes almejando entrar na disputa do campeonato.

- Chegamos para trabalhar de uma forma muito mais significativa a partir de 2026. Em 2025 já foi um ano muito importante para a gente na consolidação, de fincar a bandeira dentro do território nacional para as pessoas começarem a pensar "opa, a Nascar está correndo aqui no Brasil". Queremos que as pessoas botem o olhinho ali para ver o que estava acontecendo. Conseguimos atrair pilotos, conseguimos atrair equipes novas, novos patrocinadores, e a gente usa agora nesse momento o lançamento do carro também como uma grande novidade - explicou o executivo de marketing.

O diretor também explica que, para ter esse sucesso, é preciso fazer uma Nascar mais "à brasileira", adaptando à realidade do país nos aspectos técnicos da competição e do consumo do público. Um dos exemplos dados por Gustavo é a forma como os fins de semana de prova são organizados e até a duração das transmissões e da temporada. Enquanto nos EUA são 38 semanas, o Brasil se limita nas 21 corridas.

- Acho que é uma grande preocupação nossa trazer tudo o que a Nascar americana tem de bom, mas adequar dentro da nossa realidade. A gente sabe que existem muitas diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos, principalmente quando a gente fala de esporte. Eles estão acostumados com um modelo muito característico de transmissões muito longas, de temporadas muito longas também. E a gente aqui tem que obviamente se adequar a nossa realidade, seja do tempo de transmissão no ar, e quem que vai conseguir dar uma cobertura legal pra gente, até a agenda dos pilotos e do fôlego comercial com os patrocinadores durante a temporada - completou Gustavo Carvalho.

Gustavo Carvalho, diretor de marketing da Nascar Brasil. (Foto: Nascar Brasil / Divulgação)

Intercâmbio de pilotos

Em 2026, a Nascar também fará o programa de intercâmbio de pilotos brasileiros com a Nascar dos Estados Unidos. O programa, chamado de Driver Development Experience, abrange talentos de 16 a 21 anos do país que aspiram correr na edição norte-americana.

O campeão e o vice-campeão da seleção garante vaga em etapas de corridas da categoria Pro Late Model, que é considerada de entrada para jovens pilotos dos Estados Unidos. Seis nomes estão classificados para a segunda etapa, que acontece de 10 a 18 de outubro com testes em Charlotte, nos EUA e outras ações de bastidores na Nascar Cup.

Para a diretoria da categoria, a criação do programa de pilotos fortalece a marca em território nacional, atrai a atenção de pilotos, que vão passar a focar na Nascar brasileira como uma alternativa mais viável de iniciar a trajetória na modalidade, além de atrair a atenção de grandes marcas para integrar os projetos.