Corinthians x Cruzeiro: qual elenco é mais valioso?

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam neste quarta-feira (20), às 11h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 34ª rodada do Brasileirão. Na tabela do campeonato, os dois times estão separados por seis pontos, mas e quando se trata de valores, há grande diferença entre os clubes? Qual equipe tem o elenco mais valioso? O Lance! Biz apurou e te mostra agora.

O Alvinegro possui um time mais valioso. Segundo o Transfermarkt, o elenco todo do Corinthians está avaliado em 105,2 milhões de euros, o equivalente a R$ 642,7 milhões na cotação atual. Já o Cruzeiro vale, somando todos os seus atletas, 80,9 milhões de euros (cerca de R$ 494,2 na cotação atual).

No Timão, o atleta com maior valor de mercado, atualmente, é o atacante Yuri Alberto, avaliado em 11 milhões de euros (R$ 67,2 milhões), conforme os dados da Transfermarkt. Ele é seguido de perto pelo holandês Memphis Depay, que tem seu valor estipulado em 10 milhões de euros (R$ 61,1 milhões) e pelo argentino Rodrigo Garro, com 9 milhões de euros (quase R$ 55 milhões).

A Raposa, no entanto, tem um empate no topo de sua lista. Matheus Pereira e Matheus Henrique são avaliados em 8,5 milhões de euros cada um, o equivalente a R$ 51,9 milhões na cotação atual. Gabriel Veron fecha o topo da lista com uma avaliação em 7 milhões de euros (R$ 42,7 milhões).

Assim, os atletas mais caros do clube mineiro valem menos para o mercado do que o Top-3 corintiano.

Rodrigo Garro em lance na partida entre Cruzeiro e Corinthians no primeiro tuno do Brasileirão 2024 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Há também uma disparidade significativa entre as folhas salariais dos dois clubes. Segundo o site Capology, os vencimentos do atual elenco do Corinthians chegam a 34,3 milhões de dólares por ano (cerca de R$ 198 milhões de reais). No clube mineiro, a folha anual é de 19,1 milhões de dólares (R$ 110,2 milhões).

No campo

Agora resta saber se essa disparidade no campo financeiro fará mesmo diferença com a bola rolando. Na partida de ida do Brasileirão, disputada no início de julho no Mineirão, a Raposa levou a melhor. Os donos da casa venceram por 3 a 0, sendo dois gols feitos por dois dos atletas mais valiosos do clube mineiro, Matheus Pereira e Gabriel Veron.

Os dois, no entanto, não estarão em campo nesta quarta, pois estão suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo.

Já do lado corintiano, a presença de Yuri, Memphis e Garro é quase certa entre os 11 que serão escalados pelo técnico Ramón Díaz.