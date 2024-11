Corinthians x Cruzeiro: Entenda por que o jogo do Brasileirão será às 11h

A Data Fifa está acabando e o torcedor está ansioso pelo retorno do Brasileirão. Nesta quarta-feira (20), o Corinthians enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena. Jogos no meio de semana são tradicionais no nosso país, mas o duelo entre paulistas e mineiros terá uma peculiaridade: será realizado às 11h.

Há algumas explicações para a disputa do jogo pela manhã. Nesta quarta-feira (20), é feriado nacional, o Dia da Consciência Negra, o que permite que torcedores consigam assistir ao duelo no estádio. O confronto abre a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e, portanto, será um dia repleto de futebol, com jogos até 21h30, horário de Atlético Mineiro x Botafogo.

Jogos do Brasileirão nesta quarta-feira (20)

11h - Corinthians x Cruzeiro - Neo Química Arena

16h30 - RB Bragantino x São Paulo - Nabi Abi Chedid

16h30 - Athletico-PR x Atlético-GO - Ligga Arena

16h30 - Criciúma x Vitória - Heriberto Hülse

18h - Bahia x Palmeiras - Arena Fonte Nova

19h - Grêmio x Juventude - Arena do Grêmio

21h30 - Atlético-MG x Botafogo - Arena Independência

Pedido do Cruzeiro

Além disso, o horário incomum também aconteceu após um pedido do Cruzeiro. No sábado (23), o clube encara o Racing, em Assunção, no Paraguai, na final da Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para às 17h, e a diretoria mineira quer ter mais tempo de preparação. A Conmebol exige que os finalistas estejam na cidade três dias antes da decisão.

Corinthians e Cruzeiro abrem a 34ª rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

'Decisão'

O jogo é importante para os objetivos do Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Em décimo lugar, com 41 pontos, o Timão busca vencer para se afastar da luta contra a degola. Quatro pontos separam o clube alvinegro do Juventude, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Na parte de cima da tabela, o Cruzeiro ocupa a sétima colocação, a primeira posição que garante vaga na próxima edição da Libertadores. Seis pontos separam os adversários na classificação do Campeonato Brasileiro.