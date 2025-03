Corinthians x Barcelona-EQU: qual o tamanho da disparidade financeira?

​Nesta quarta-feira (5), Corinthians e Barcelona de Guayaquil se enfrentam pela terceira fase da Copa Libertadores, buscando uma vaga na fase de grupos do torneio. Além do confronto em campo, há uma significativa disparidade financeira entre as duas equipes, refletida em receitas anuais, valores de mercado dos elencos e principais fontes de faturamento.​

Receitas e gastos: um abismo financeiro 💰

O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, possui uma estrutura financeira robusta. Em 2025, por exemplo, o Timão prevê alcançar uma receita bruta total de R$ 795 milhões.

Por outro lado, o Barcelona de Guayaquil, apesar de ser um dos principais clubes do Equador, opera em um mercado com menor poder aquisitivo. De acordo com a imprensa equatoriana, o clube tem uma folha salarial anual de US$ 15 milhões (cerca de R$ 90 milhões) - o que dá R$ 7,5 milhões por mês.

Valor de mercado dos elencos: diferença expressiva 📊

De acordo com dados do Transfermarkt, o elenco do Corinthians é avaliado em aproximadamente €111,25 milhões, enquanto o do Barcelona de Guayaquil está estimado em €23,68 milhões. Essa diferença substancial indica a capacidade do clube brasileiro de atrair e manter jogadores de maior valor no mercado internacional.

Fontes de receita: contrastes marcantes 📈

Corinthians : Direitos de TV : Uma das principais fontes de receita, com contratos vantajosos devido à ampla base de torcedores e à visibilidade no mercado brasileiro.​

: Patrocínios : Parcerias com grandes empresas nacionais e internacionais, refletindo a força da marca Corinthians.​

: Parcerias com grandes empresas nacionais e internacionais, refletindo a força da marca Corinthians.​ Bilheteria : A Neo Química Arena, estádio do clube, frequentemente registra altas taxas de ocupação, garantindo receitas expressivas em dias de jogo.

: A Neo Química Arena, estádio do clube, frequentemente registra altas taxas de ocupação, garantindo receitas expressivas em dias de jogo. Barcelona de Guayaquil : Direitos de TV : Embora relevantes no contexto equatoriano, os valores são inferiores aos praticados no Brasil, devido ao menor tamanho do mercado.​

: Patrocínios : Parcerias com empresas locais e regionais, com investimentos mais modestos em comparação aos clubes brasileiros.​

: Parcerias com empresas locais e regionais, com investimentos mais modestos em comparação aos clubes brasileiros.​ Bilheteria: O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo é um dos maiores da América do Sul, mas a capacidade de gerar receita é limitada pelo poder aquisitivo da população e pela economia local.​