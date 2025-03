Angileri admite falta de ritmo apesar de assistência na estreia pelo Corinthians

O Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. Romero e Memphis marcaram para o Timão na vitória deste domingo (2), na Neo Química Arena. O gol do holandês teve assistência do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que fez a sua estreia no decorrer da partida.

O jogador de 30 anos entrou no segundo tempo no lugar de Matheus Bidu. O argentino não entrava em campo desde 12 de maio de 2024, quando o clube em que atuava, o Getafe, foi derrotado para o Cádiz por 1 a 0 pela La Liga. Angileri vibrou com o retorno aos gramados e elogiou Memphis.

— Foi muito importante para mim voltar aos gramados, poder dar uma assistência é importante para mim, a assistência foi importante para definir uma partida que estava difícil e travada. Memphis é uma grande pessoa, cheguei há três dias, e me fez sentir como mais um, tanto ele quanto todos os outros companheiros — disse o lateral-esquerdo na zona mista da Neo Química Arena.

Corinthians venceu o Mirassol com gols de Romero e Memphis (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Longe do ideal

O argentino se junta a três jogadores disponíveis para a posição no Corinthians: Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios. Angileri deixa uma imagem positiva na disputa pela titularidade, mas admite que continua longe do ritmo de jogo ideal.

— A verdade é que foi importante voltar a jogar, foram muitas vezes fora dos gramados, obviamente que o meu ritmo de jogo é outro, um por não estar bem fisicamente, mas me deixa muito tranquilo e me dá confiança, claro que tenho que corrigir muita coisa, mas vai acontecer ao longo das partidas, com os treinamentos e o meu objetivo é poder dar o melhor de mim para a equipe — contou o jogador.