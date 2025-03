Mudança na defesa rompe sequência negativa e apresenta opções ao Corinthians

O Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. Romero e Memphis fizeram os gols da vitória do Timão na Neo Química Arena, neste domingo (2). Entretanto, é olhando para a defesa que a Fiel pode criar expectativas.

A defesa do Timão terminou uma partida sem ser vazada pela primeira vez depois de cinco jogos. Ramón Díaz preparou mudanças contra o Mirassol e escalou uma dupla de zaga inédita na temporada com Félix Torres e Gustavo Henrique.

O clube alvinegro não sofreu gols em apenas quatro partidas, e em todas Félix Torres atuou como titular. O equatoriano terminou a temporada no banco de reservas e viu André Ramalho e Gustavo Henrique na equipe titular, mas suas atuações o creditam como um postulante à vaga.

Gustavo Henrique terminou a temporada passada como titular. O jogador ficou de fora da primeira fase do Paulistão para se tratar de uma lesão no tendão patelar do músculo adutor da perna direita. Seu retorno marcou uma nova possibilidade para Ramón Díaz.

— Temos cinco centrais de grande nível. Hoje fizemos o que tínhamos que fazer. Estou muito contente com os dois — disse Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, em entrevista coletiva após a vitória do Timão sobre o Mirassol.

Gustavo Henrique foi titular do Corinthians na vitória sobre o Mirassol (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Problema a ser resolvido

O Corinthians levou 13 gols em 12 partidas na primeira fase do Paulistão. Na última quarta-feira (26), após vitória do Timão por 3 a 2 sobre o Universidad Central, Ramón Díaz reconheceu problemas defensivos, mas declarou que não iria abrir mão do ataque.

— Isso se pode corrigir muito fácil. Mas não é da gente não atacar, não converter gols. Vamos encontrar um equilíbrio sobre quando atacar, quando defender. Isso vamos tratar de corrigir, que a torcida saiba que vamos corrigir — falou o treinador do Corinthians.