Corinthians pode ter prejuízo milionário com eliminação na Libertadores

O Corinthians entra em campo na noite desta quarta-feira (12) com a dura missão de reverter o 3 x 0 sofrido para o Barcelona-EQU na última semana para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Uma possível eliminação na etapa preliminar da copa frustra os planos do clube e da torcida, além de trazer um prejuízo financeiro significativo para a temporada.

No final do ano passado, o Corinthians publicou seu planejamento esportivo para 2025, onde detalhou quais eram as metas estabelecidas pelo clube para cada uma das competições. Para a Libertadores, a diretoria corintiana estabeleceu que a meta era ir até as oitavas de final do campeonato. Entretanto, uma queda para o time equatoriano nesta noite altera os valores projetados pelo Timão, o que também impacta no planejamento financeiro do clube.

Corinthians precisa reverter placar de 3 x 0 sofrido para o Barcelona no jogo de ida. (Foto: Marcos Pin / AFP)

Utilizando como base os valores de 2024, já que as cifras deste ano ainda não foram divulgadas oficialmente, a disputa da fase de grupos da Libertadores pagou a cada participante US$ 3 milhões, ou R$ 17,4 milhões na cotação atual. Além da cota fixa da Conmebol, cada vitória conquistada deu às equipes US$ 300 mil.

A cada conquista dos três pontos os valores aumentaram, totalizando US$ 1,98 milhão (R$ 11,5 mi) caso a equipe terminasse com seis vitórias nos seis jogos da competição. Ou seja, essa etapa daria ao Corinthians cerca de R$ 29 milhões pela participação no total. Para as oitavas de final, a Conmebol distribui mais US$ 1,25 milhão, ou R$ 7,2 milhões na cotação atual.

Somando a participação das duas fases, são pouco mais de R$ 36 milhões em jogo para o time brasileiro. Até aqui, o Corinthians embolsou "apenas" cerca de US$ 1,1 milhão (R$ 6,3 milhões) pelos jogos da Fase 2 e Fase 3 da pré-Libertadores. Antes do Barcelona, o Timão eliminou o Universidad Central, da Venezuela. Vale lembrar que os números são referentes a temporada 2024.

Valores da Sul-Americana

A queda para o Barcelona não elimina todas as possibilidades do Corinthians de conquistar premiações nas competições do continente. Isso porque o alvinegro passaria a disputar Copa Sul-Americana, competição que recebe os times que caem da Fase 3 da Libertadores e se juntam aos já classificados anteriormente.

Nesse contexto, o Corinthians diminuiria os valores conquistados pela disputa de uma copa continental. O entraria no pote 4 para o sorteio da fase de grupos. Nessa etapa, a Conmebol pagou em 2024 US$ 900 mil, ou R$ 5,2 milhões pela disputa dos seis jogos. Além disso, também há uma premiação por vitória, que é de US$ 115 mil, pouco menos de R$ 700 mil.

Ou seja, considerando a mesma campanha da Libertadores na Sul-Americana, o Corinthians poderia chegar a R$ 5,9 milhões por uma campanha "perfeita" na fase de grupos da competição. Nas oitavas, o prêmio da temporada passada foi de US$ 600 mil (3,4 milhões). Ou seja, somando as duas fases, o Timão somaria, no máximo, R$ 9,3 milhões com a competição, além dos R$ 6,3 milhões da pré-Libertadores.

Impacto no déficit

A diferença total das duas competições é de pouco mais de R$ 26 milhões caso o Corinthians repita as duas campanhas. É claro que fatores como o desempenho da equipe, bilheterias e vendas de produtos se tornam mais subjetivos e também tornam o cálculo mais complexo.

Ao analisar o déficit do clube, a mudança de realidade nas competições também impactaria nas projeções feitas ao final do ano passado. O planejamento orçamentário do Corinthians, apresentado aos conselheiros, estabeleceu um déficit de R$ 237 milhões ao final de 2024.

Em março do ano passado, a diretoria havia estimado um superávit de R$ 17 milhões para o fechamento de 2024. A diferença entre a previsão e a realidade resulta em um prejuízo de R$ 255 milhões, o que representa uma queda de 29% em relação ao planejamento inicial. Na época, os dados foram noticiados pelo "Ge" e confirmados pelo Lance!.

A realidade de um orçamento apertado do clube torna a participação na fase de grupos da Libertadores ainda mais crucial para a saúde financeira do clube e para a continuidade no projeto da diretoria de melhorar o elenco alvinegro e tornar o time mais competitivo ao longo dos próximos anos.