Presidente do Corinthians descarta restrição de árbitros nas finais do Paulistão

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu que as finais do Paulistão, entre Corinthians e Palmeiras, serão no domingo (16), no Allianz Parque, e a volta na primeira quinta-feira após a data Fifa, no dia 27 de março, na Neo Química Arena.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, esteve na reunião e falou sobre as expectativas para a decisão. O mandatário do Timão falou sobre arbitragem, tema polêmico nas semifinais do Paulistão, e declarou que confia na FPF para a escolha dos responsáveis pelo apito na decisão

- O que eu pedi para a comissão arbitral, que tem feito um excelente trabalho, que só qualifica o futebol paulista, o que a gente pediu foi um árbitro com personalidade, tivemos um campeonato maravilhoso e não queremos que dê problema na final. Confiamos na comissão arbitral para buscar um juiz com personalidade - disse Augusto Melo.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, falou sobre o tema durante evento na FPF. (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Lances polêmicos

As semifinais com muitas reclamações. No domingo (9), o zagueiro do Santos, Gil, questionou os critérios da arbitragem do Paulistão após a expulsão do companheiro José Ivaldo na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em jogo apitado por Matheus Candançan. O defensor sugeriu que árbitros de fora do estado atuem nas decisões da competição.

Na segunda-feira (10), o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de pênalti marcado por Raphael Veiga. A penalidade foi bastante contestada pelo Tricolor Paulista. Vitor Roque foi derrubado por Arboleda na área, Flávio Rodrigues de Souza assinalou a penalidade, mas não foi ao VAR checar o lance.

Novidade na decisão

As finais do Paulistão terão o mecanismo do impedimento semiautomático. Serão dez novas câmeras ao redor do campo para proporcionar uma visão 3D do campo. É a primeira vez que a tecnologia será usada no Campeonato Paulista. O sistema é utilizado em ligas na Europa como o Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol e FA Cup, a Copa da Inglaterra. A iniciativa foi da FPF e aprovada por unanimidade pelos clubes.