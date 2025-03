O trio voltou: os números de Memphis, Garro e Yuri em decisões pelo Corinthians

O Corinthians enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida da Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores. O jogo será no Monumental de Guayaquil, no Equador. Rodrigo Garro retorna ao time titular após ser poupado no Paulistão e volta a formar trio com Yuri Alberto e Memphis no ataque.

O argentino foi poupado na vitória do Corinthians por 2 a 0 contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão. O trio tem números impressionantes pelo Timão em partidas mata-mata. Desde a chegada de Memphis, em setembro, são responsáveis por 90% dos gols do clube alvinegro em jogos eliminatórios.

A estreia do trio em um mata-mata foi na partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na vitória por 3 a 0 do Corinthians sobre o Fortaleza, na Neo Química Arena, no dia 26 de setembro. Memphis entrou no decorrer da segunda etapa e foi responsável por uma assistência para o gol de Pedro Henrique.

O Timão chegou até a semifinal da competição, quando foi eliminado para o Racing, da Argentina. Neste ano, o clube alvinegro disputou jogos eliminatórios pelo Paulistão e a Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores.

Partidas de mata-mata com o trio do Corinthians

Corinthians 3 x 0 Fortaleza - Quartas de final - Copa Sul-Americana 2024

- 1 assistência de Memphis

- 1 assistência de Yuri Alberto Corinthians 2 x 2 Racing - Semifinal - Copa Sul-Americana 2024

- 2 gols de Yuri Alberto

- 1 assistência de Memphis

- 1 assistência de Garro Racing 2 x 1 Corinthians - Semifinal - Copa Sul-Americana 2024

- 1 gol de Yuri Alberto

- 1 assistência de Memphis Universidad Central 1 x 1 Corinthians - Fase Preliminar 2 - Pré-Libertadores 2025

- 1 assistência de Memphis Corinthians 3 x 2 Universidad Central - Fase Preliminar 2 - Pré-Libertadores 2025

- 2 gols de Yuri Alberto

- 1 assistência de Memphis Corinthians 2 x 0 Mirassol - Quartas de final - Campeonato Paulista

- 1 gol de Memphis

- 1 assistência de Memphis

Números do trio

Yuri Alberto

- Gols: 5

- Assistências: 1 Memphis

- Gols: 1

- Assistências: 6 Rodrigo Garro

- Gols: 0

- Assistências: 1

Decisão no Equador

O trio ofensivo retorna ao time titular em um momento decisivo na competição. A equipe sofreu para se classificar para a Fase Preliminar 2. No primeiro jogo, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Universidad Central, na Venezuela, e na volta, venceu por 3 a 2, na Neo Química Arena, com um gol nos acréscimos.

Ramón Díaz tem dúvidas no sistema defensivo, mas deve repetir a equipe que atupo na última partida. O Corinthians deve entrar em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres (André Ramalho), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto.