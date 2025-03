Barcelona de Guayaquil e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. A partida válida pela terceira fase da Libertadores tem transmissão da Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Tudo sobre o jogo entre Barcelona de Guayaquil e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona de Guayaquil x Corinthians

Jogo de ida — 3ª fase da Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming);

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (Argentina)

🖥️ VAR: Silvio Trucco (Argentina)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔴 Barcelona de Guayaquil (Técnico: Segundo Castillo)

Contreras; Carabalí, Rangel, Vallecilla e Pineida; Arroyo, Leonai e Joaquín Valiente; Solano, Corozo e Octavio Rivero (Gabriel Cortez).

continua após a publicidade

❌ Desfalques: lateral-direito Byron Castillo (entorse no tornozelo esquerdo), o lateral-esquerdo Aníbal Chalá (dores no pé esquerdo), o meio-campista Jesús Trindade (em recuperação após lesão no quadríceps esquerdo) e os atacantes Brian Oyola (sobrecarga muscular), Christian Solano (distensão do ligamento colateral medial do joelho direito) e João Rojas (fratura na perna direita).

⚫⚪ Corinthians (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá, Hugo; Charles, Alex Santana (Ryan), Garro, Romero, Talles Magno, Yuri Alberto.

continua após a publicidade

❌ Desfalques: Os meio-campistas Raniele (músculo posterior da coxa direita) e Igor Coronado (tendão do adutor da perna direita)

➡️ Mudança na defesa rompe sequência negativa e apresenta opções ao Corinthians