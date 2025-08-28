Bia Haddad vira assunto na web após partida no US Open: ‘Estou em choque’

Passado o sufoco da estreia, Bia Haddad dominou a segunda rodada do US Open desde o início, nesta quinta-feira (28). Nas redes sociais, o povo brasileiro vibrou, sofreu, e apoiou muito a brasileira durante o jogo decisivo.

Bia Haddad não teve dificuldades na segunda rodada do US Open para derrotar a suíça Viktorija Golubic (72ª), por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Tratada como uma das grandes tenistas do mundo, Bia Haddad contou com o apoio e as energias do povo brasileiro durante seu jogo nesta quinta-feira (28). Nas redes sociais, os fãs demonstraram todo carinho e aflição. Veja abaixo.

Bia Haddad na vitória na estreia do US Open ( Jeff Dean/USTA)

Veja reação dos fãs com partida de Bia Haddad no US Open

Como foi o jogo

✏️Autor: Gustavo Loio

Bia Haddad no US Open começou o jogo confirmando o serviço, e a adversária fez o mesmo em seguida. Sem quebras, a brasileira fez 2/1. No game seguinte, a número 1 do Brasil conquistou a primeira quebra do jogo. Depois, abriu 4/1. Não satisfeita, a paulistana conquistou nova quebra no sexto game. E, sem dificuldades, sacou para fechar em 6/1 a parcial.

Golubic confirmou o saque na abertura do segundo set. Dois games depois, a brasileira voltou a quebrar a adversária. Em seguida, sacou e abriu 3/1. Dois games depois, fez 4/2. Sem ser ameaçada, a brasileira sacou e fez 5/3, ficando a um game da próxima rodada. Sacando em 5/4 e 15/40, Bia salvou os dois primeiros breaks da rival em todo o jogo. Dois pontos depois, com um erro da suíça, a número 1 do Brasil, Bia Haddad, celebrou mais uma vitória no US Open.