Copa do Brasil termina com recorde de público na Arena MRV e renda de R$ 114 milhões na edição

A Copa do Brasil acabou com o Flamengo como o grande campeão da competição, em uma tarde de recorde de público na Arena MRV, em Belo Horizonte. O estádio do Atlético-MG recebeu 44.876 pessoas no domingo (10). No total, foram R$ 10,4 milhões de arrecadação bruta, apenas com o jogo de volta da final.