Copa do Brasil 2023 bate recordes históricos de público e bilheteria; veja números

O São Paulo não foi o único a fazer história na Copa do Brasil 2023. A edição recém-encerrada do torneio superou 1,9 milhão de público pagante nos estádios - a maior quantidade registrada desde o início do levantamento da Pluri, em 2012. Além disso, a renda bruta total superou R$ 160 milhões e também atingiu o patamar mais elevado.



Os recordes anteriores eram da edição de 2022, que contou com 1,69 milhão de público pagante e R$ 90 milhões de bilheteria. Abaixo, o Lance! Biz apresenta os números da evolução.



