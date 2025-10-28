Conmebol fecha parceria para o combate à pirataria

A Conmebol se mobiliza no combate à pirataria. No caso, uma parceria com a Aliança Contra a Pirataria Audiovisual (Alianza), principal associação latino-americana no combate à falsificação. Foi anunciada uma ação para intensificar ações antipirataria e, consequentemente, proteção dos direitos audiovisuais do futebol sul-americano. Não foram informados detalhes, mas os dirigentes falaram mais sobre as ideias.

- (O objetivo é) Enfrentar de forma conjunta o flagelo que tanto prejudica o esporte que amamos, assim como seus seguidores e colaboradores. Essa aliança estratégica nos permitirá fortalecer nossas ações e aperfeiçoar a forma de combate, gerando um impacto mais profundo e resultados tangíveis - explicou Jorge Alberto Bacaloni, presidente da Alianza, que é uma instituição sem fins lucrativos. E ele completou:

- Tudo isso respaldado pelo compromisso e profissionalismo que nos consolidam como líderes na região e como uma das associações com maior capacidade de gestão, inovação e efetividade a nível mundial - concluiu.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, destacou o valor comercial das competições como a Libertadores e a Sul-Americana.

- Na Conmebol, estamos conscientes de que trabalhamos com um produto extremamente valioso: o futebol sul-americano, com seus torneios competitivos de clubes e seleções. Temos a responsabilidade de impulsionar todas as ações possíveis para proteger esse patrimônio e blindá-lo contra a pirataria e a fraude - afirmou o mandatário, antes de concluir:

- Dessa forma, ofereceremos a milhões de torcedores ao redor do mundo uma experiência positiva, segura e confiável. Por isso, temos o prazer de concretizar nossa incorporação à Alianza, organização líder da indústria audiovisual e na defesa da propriedade intelectual - finalizou.

Parceria estratégica. No final de agosto, a LaLiga (Liga de Futebol da Espanha) anunciou uma parceria parecida, mas com o Mercado Livre, empresa do ramo de e-commerce e tecnologia de pagamento. O objetivo é integrar a liga espanhola à Aliança Antifalsificação do Mercado Livre). A ideia é fortalecer a proteção dos direitos audiovisuais e, por consequência, combater a fraude. Especialmente relativa a conteúdos na internet da América do Sul.