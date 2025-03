Como o Whatsapp está ajudando o futebol a evoluir com IA?

No cenário atual do futebol, a tecnologia de Inteligência Artificial (IA) tem se destacado por sua aplicabilidade em diversas áreas, desde a prevenção de lesões até a otimização de estratégias de jogo. O Whatsapp tem papel fundamental na evolução dessa tendência, facilitando a integração da IA no esporte. Este avanço tecnológico tem sido empregada no recrutamento de jogadores, onde plataformas como Soccerment’s xvalue e SentientSport’s ScoutGPT empregam IA para simplificar a análise de talentos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A colaboração entre o Liverpool e o Google DeepMind resultou na criação da “TacticAI”, uma plataforma destinada a aprimorar as estratégias defensivas em escanteios. Além disso, a Twelve Football introduziu a Earpiece, uma ferramenta de análise baseada em IA que opera através do WhatsApp. Esta inovação permite aos clubes avaliar jogadores de forma intuitiva, sem a necessidade inicial de dados numéricos. A escolha do WhatsApp como plataforma se deve à sua popularidade e segurança na indústria do futebol, promovendo a confidencialidade das informações compartilhadas.

A criptografia de ponta a ponta do aplicativo é essencial, dada a confidencialidade e os altos riscos que existem no futebol. A criptografia mantém mensagens pessoais e chamadas entre as partes se comunicando, o que significa que ninguém mais — nem mesmo o WhatsApp — pode ler, ouvir ou compartilhá-las.

continua após a publicidade

David Sumpter, co-fundador da Twelve Football, destacou a democratização do acesso a essas tecnologias, permitindo que clubes de diferentes escalões tenham à disposição recursos comparáveis aos de equipes da Premier League.

- Alguns dos principais clubes do mundo utilizam essa ferramenta. Mas, essa tecnologia também pode ser utilizada por times de divisões inferiores. Essencialmente, eles podem ter um departamento de ciência de dados no nível de um clube da Premier League. Esse é o sonho - afirmou Sumpter.

continua após a publicidade

Apesar do potencial transformador da IA, a importância das habilidades humanas na análise de dados é incontestável. Sumpter ressalta que a interpretação crítica e o entendimento das limitações dos dados são competências essenciais que os cientistas de dados oferecem aos clubes. A combinação de tecnologia avançada e expertise humana sugere um caminho promissor para a maximização do uso de dados no futebol.

Tecnologia tem transformado o mundo do futebol (Foto: IA)

IA e Whatsapp podem acabar com empregos no futebol?

A utilização das ferramentas de scout não substitui o olhar humano de um olheiro. Afinal, o futebol não é uma ciência exata. A IA, porém, pode vir a diminuir a demanda por trabalho de cientistas de dados.

- Muito desse trabalho de scouts pode ser substituído por esses sistemas de IA, onde você pode trazer todos os dados e enviá-los diretamente para o tomador de decisão. Então, o presidente ou diretor esportivo pode ter acesso igual às informações em mãos - finalizou Sumpter.