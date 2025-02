Como o futebol impacta o mercado de streamers e ‘fura a bolha’ do digital

A iminente estreia da Kings League Brasil apresenta ao mercado dos streamers brasileiros um novo horizonte de crescimento comercial e expansão de suas marcas. A modalidade, que mistura a disputa do futebol tradicional com elementos do universo dos jogos online, passa a unir dois públicos que antes não estabeleciam uma conexão direta. Não à toa, os principais nomes que representam as equipes criaram fama dentro dos e-games.

Gaules, criador e presidente da G3X, um dos principais times que vai disputar a competição, se tornou famoso no meio digital pelo seu sucesso como jogador profissional de "Counter-Strike" (CS), jogo de ação em primeira pessoa, e expandiu sua atuação gerenciando uma equipe profissional na modalidade. Desde 2024, o streamer passou a atuar também no negócio da Kings League e tem tido sucesso na função e novo cenário de atuação.

Como presidente do time da G3X, disputou algumas competições de fut 7 no Brasil, como a Supercopa Desimpedidos, onde foi campeão, e foi o escolhido para ser representante do Brasil na Kings League World Cup, disputada por países no mês de janeiro, e foi campeão do torneio.

Gaules é streamer e passou a investir no futebol através da Kings League e do seu time, o G3X.

Na cerimônia de lançamento da liga brasileira, o streamer e empresários conversou com a reportagem do Lance! e falou sobre a adaptação que as transmissões esportivas e dos e-games têm passado por conta da presença dos streamers. A relação "em tempo real" com o público se torna um diferencial para melhorar os produtos e atender às expectativas da audiência.

- Eu acho que o stream, as transmissões online e ao vivo, você tem uma relação com o público muito próxima. O chat está o tempo todo abeto, então você colhe o feedback do seu público em tempo real. Na televisão, por exemplo, quando está se produzindo alguma coisa, você leva um tempo para entender se aquilo é o formato que as pessoas querem. Com a experiência de vários anos, é possível construir isso, mas o mundo hoje está em outra velocidade. Quando você está em transmissão, seja dos esportes eletrônicos os tradicionais, a interação em tempo real com o público conecta o público de forma diferente. Não é nem melhor ou pior, mas diferente - afirma Gaules.

Dessa forma, é possível ver os streamings como ferramentas de solução mais rápida para aperfeiçoar seus produtos, conceito aplicado à Kings League, que usa de elementos para tornar o jogo mais dinâmico e prender a atenção do público.

Potencial para se reinventar

Não é só Gaules que vê na Kings League um produto com capacidade de gerar novas audiências e de reinventar o trabalho dos próprios streamers e empresários do meio digital. Bruno Goes dos Santos, mais conhecido como Nobru, é um influencer e streamer no game Free Fire. Agora, consolidado entre os jogadores online, aposta no futebol como uma modalidade para atrair novos olhares.

- O caminho certo para o mundo dos streamings é esse, se reinventar. Meu nicho era somente os games, mas chegou um momento onde já tinha conseguido títulos de melhor do Brasil, campeão mundial e eu já estava conhecido na minha bolha. A ideia é transcender, conhecer novos ares, e acho que estamos fazendo isso aqui na Kings League, Eu acredito que nossos fãs vão contribuir muito com isso, vamos contribuir para que esses fãs consigam acompanhar as nossas transmissões - afirmou.

Nivy Espehan atua como host de competições de e-game, influencer e passou a investir no futebol através da Kings League. (Foto: Divulgação/Kings League Brazil)

O retorno positivo dado audiência para quem atua como streamer é o grande termômetro para testar novas ideias e novos formatos para os produtos. Antes mesmo do sucesso da Kings League, algumas plataformas online passaram a ocupar espaços de competição com as mídias tradicionais. Em grandes competições, como Copa do Mundo e Olimpíadas, canais de YouTube como a CazéTV se tornaram alternativas para a audiência acompanhar a competição.

Para Nivy Estephan, influencer, empresária e host de diversas competições de e-sports no país, entende que o mercado da audiência brasileira já tem conhecimento e já está adaptado a consumir os produtos de esporte e entretenimento nas plataformas digitais. Para ela, que também passou a investir na Kings League com o "Nyvelados FC", o crescimento das transmissões via streaming não tem volta.

- Toda nova modalidade é um novo potencial para que a gente alcance novos públicos, novas audiências, e eu acho que o mercado de streaming é um foguete sem ré. Estamos vendo cada vez mais as pessoas consumindo conteúdos que poderiam estariam nas mídias tradicionais, mas agora preferem acompanhar através dos streamings. Seja um conteúdo bem profissionalizado, como era a TV, ou um conteúdo diversificado com react, com o streamer direto da casa dele... todos esses potenciais produtos são formas que o brasileiro já aprendeu a consumir, ainda mais agora com a chegada da Kings League - destaca Nivy.

Além de Gaules, Nobru e Nivy, a Kings reúne na edição brasileira uma série de outros nomes criados dentro do mundo digital. Jonvlogs, Coringa e Cerol são outros nomes que agora expandem suas atuações para o meio do futebol e apostam no sucesso da competição no país.