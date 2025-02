Neymar, Luva de Pedreiro e mais: quem são os presidentes de clubes da Kings League?

A Kings League Brasil, competição internacional de futebol de 7 que ganha sua primeira etapa brasileira vem atraindo nome de peso do futebol e do entretenimento. Entre eles, o carque brasileiro Neymar e cantora Ludmilla, são alguns dos grandes presidentes dos times da Kings League. Confira abaixo todas as equipes e seus representantes.

Presidentes dos times da Kings League

Furia F.C

Presidentes: Neymar e Cris Guedes

FC Real Elite

Presidente: Ludmilla

Nyvelados FC

Presidente: Nyvi Estephan

LOUD SC

Presidente: Coringa

G3X FC

Presidente: Gaules e Kelvin Oliveira

Funkbol Clube

Presidentes: Kond e Michel Elias

Fluxo FC

Presidentes: Cerol e Nobru

Desimpedidos Goti

Presidentes: Toguro e Yuri 22

Dendele FC

Presidentes: Paulinho o Loko e LuquEt4

Capim FC

Presidentes: Jonvlogs e Luva de Pedreiro

Neymar, Memphis e outros nomes do Furia FC

Além do próprio Neymar ser uma grande bandeira para o clube na Kings League Brasil, a marca fechou parcerias com Negrete, Sofia Espanha e Fausto Carvalho, que faz sucesso com o personagem "Jorginho" nas redes sociais. Outros nomes como Luva de Pedreiro, o ex-lateral André Santos, Memphis Depay e o funkeiro MC Hariel.

