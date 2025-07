No início da noite desta sexta-feira (25), o Inter Miami anunciou a contratação do meia Rodrigo de Paul. O jogador de 31 anos troca o Atlético de Madrid pela equipe norte-americana após atuar no clube espanhol por quatro temporadas.

O argentino é mais dos jogadores que trocam o futebol europeu para atuar ao lado de Lionel Messi na Major League Soccer. Com 31 anos e muito vigor físico, o meia ainda tinha mercado na Europa e era peça chave na equipe comanda por Diego Simeone. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Inter Miami vai desembolsar 15 milhões de euros, ou R$ 97 milhões na cotação atual, para contratar Rodrigo de Paul.

O anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais em etapas. Primeiro, o perfil oficial do Inter Miami publicou um vídeo com as letras RDP, iniciais de Rodrigo de Paul, com a frase "O motor está ligado". Horas depois, o perfil do clube publicou o anúncio oficial da contratação do meia. Confira:

Amizade com Messi facilitou o negócio

A presença de Messi influenciou na decisão de Rodrigo de Paul em trocar o Atlético de Madrid pelo Inter Miami. O meia é amigo do camisa 10 dentro e fora dos campos. Companheiros na seleção da Argentina, Messi e De Paul têm uma relação curiosa nas partidas.

Messi e De Paul pela Argentina (Foto: AFP)

O novo jogador do Inter Miami ficou popularmente conhecido como uma espécie de "segurança" de Messi. Junta, a dupla foi campeã da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, além dos títulos das Copas América de 2021 e 2024. O volante é tido como um dos principais protetores do astro em jogos da seleção albiceleste, defendendo o camisa 10 em diversas ocasiões.

Agradecimento do Atlético de Madrid para Rodrigo de Paul

Após quatro temporadas no Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul deixa o clube. O time espanhol publicou uma mensagem semelhante a que foi publicada após a ida de Saúl Ñíguez para o Flamengo. Confira:

— Rodrigo de Paul está deixando o Atlético de Madrid e continuará sua carreira profissional no Inter Miami. O meio-campista argentino enfrenta, assim, um novo desafio em sua carreira esportiva e encerra uma passagem de quatro temporadas como jogador rojiblanco. Do nosso clube, desejamos a Rodrigo de Paul muita sorte em seus futuros empreendimentos pessoais e profissionais — diz a publicação

Rodrigo de Paul comemora o gol de empate em Barcelona x Atlético de Madrid, na 18ª rodada de La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

🔢Números de Rodrigo de Paul pelo Atlético de Madrid

⚽ 187 jogos

⌛ 12.033 minutos em campo

🥅 14 gols

📤 26 assistências

