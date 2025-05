Como calcular o valor de um clube? Veja valores e entenda metodologia   

Qual é o verdadeiro valor do seu clube de futebol? A resposta vai muito além da paixão e das conquistas esportivas. Segundo ranking elaborado pela Sportico, os 50 clubes mais valiosos do mundo somam US$ 86 bilhões em valor de mercado.

Na liderança está o Real Madrid, avaliado em impressionantes US$ 6,53 bilhões, seguido por Manchester United (US$ 6,09 bilhões) e Barcelona (US$ 5,71 bilhões). O clube menos valioso do top 50 é o Crystal Palace, com US$ 610 milhões.

💡 Como se calcula o valor de um clube?

A metodologia utilizada considera diversos fatores financeiros e mercadológicos:

✅ Receita total – baseada nos últimos três anos, em três principais fontes:

Broadcast (transmissão) : inclui direitos domésticos e internacionais de TV, além de premiações por desempenho, como a Champions League .

: inclui direitos domésticos e internacionais de TV, além de premiações por desempenho, como a . Comercial : patrocínios, publicidade, hospitalidade corporativa e eventos. Por exemplo, o Real Madrid recebe mais de US$ 70 milhões anuais da Emirates só pelo patrocínio de camisa.

: patrocínios, publicidade, hospitalidade corporativa e eventos. Por exemplo, o recebe mais de só pelo patrocínio de camisa. Matchday: receita gerada com venda de ingressos, programas de sócios e bilheteria de jogos e torneios. O Real Madrid arrecadou US$ 346 milhões nesse segmento, o dobro de qualquer outro clube, impulsionado por licenças de assento pessoal que somaram US$ 82 milhões.

✅ Multiplicador específico: o valor de mercado final é resultado de um multiplicador aplicado à média das receitas das últimas três temporadas (2021-22, 2022-23 e 2023-24). Esse multiplicador varia conforme:

Desempenho esportivo e histórico

Tamanho do mercado e potencial de torcida

Marca e visibilidade global

Situação financeira, incluindo dívidas e obrigações

Estabilidade e atratividade da liga (incluindo risco de rebaixamento)

Por exemplo, Manchester United aplicou um multiplicador de 7,25 vezes a receita, um dos mais altos do futebol mundial, muito acima de clubes menores que operam com múltiplos na faixa de 2,5 vezes.

📊 Fatores que influenciam o valuation

💰 Força da moeda: valorização do euro (+5%) e da libra esterlina (+6%) frente ao dólar influenciou positivamente as avaliações deste ano.

⚽ Ameaça de rebaixamento: clubes europeus enfrentam maior volatilidade financeira, o que amplia a variação nos múltiplos de avaliação. Diferente de ligas como a MLS, que não têm rebaixamento e contam com um modelo de negócios mais estável e colaborativo.

🏟️ Investimentos em estádios: reformas e novas arenas também elevam o valor. O Real Madrid concluiu um investimento de US$ 1,2 bilhão no Santiago Bernabéu, dobrando a receita de matchday e consolidando-se como líder em receita operacional (US$ 1,13 bilhão na temporada).

