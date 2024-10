Bola de Ouro: Vini Jr, um oásis na seca de craques brasileiros; análise

Vini Jr. é o grande craque brasileiro na atualidade (Thomas Coex / AFP)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 27/10/2024 - 18:51 • Rio de Janeiro

Vinicius Júnior deve encerrar nesta segunda-feira uma espera que dura 17 anos. Desde que Kaká ganhou a Bola de Ouro, em 2007, nunca mais um jogador brasileiro foi eleito o melhor do mundo ou mesmo da Europa — o que, para fins de colégio eleitoral futebolístico, dá na mesma. Mas, por que espera tão longa? Será que paramos de produzir craques?

Fábrica de craques parada

Uma olhada na Seleção Brasileira da última década e meia deve ser suficiente para responder a essa pergunta: sim, paramos de produzir craques. Obviamente, não foi um fechamento total da lavoura, mas agora eles são mais escassos. Também por isso, devem ser exaltados.

Entre o Kaká de 2007 e o Vini Jr. de 2024, talvez o único brasileiro que mereceu ser chamado de craque, com a genuína brasilidade da palavra e sem os exageros dos narradores de TV, foi Neymar. Não parece ter havido outro.

Tivemos nesse intervalo todo um monte de grandes jogadores, isso é inegável. O Brasil ofereceu à Seleção e ao mundo dois ótimos goleiros, um zagueiro muito acima da média, dois laterais de extrema qualidade, dois volantes de muita técnica, um meia habilidoso e outro decisivo e, vá lá, três atacantes que sabiam o que fazer na área. Mas, craque mesmo, só um, o Neymar.

Todos os outros tiveram brilho por tempo curto ou, no caso dos defensores, atuam ou atuaram em posições que a definição de craque fica prejudicada, a menos que falássemos do Nilton Santos, do Carlos Alberto Torres ou do Piazza, o que definitivamente não foi o caso.

Vinicius Júnior recoloca o Brasil em evidência

Em vez disso, o Brasil passou a última década e meia tendo que formar sua Seleção com dez ou 11 jogadores que não eram os protagonistas de seus clubes. Mesmo Neymar, o único craque que exibimos, teve um pouco do brilho ofuscado por Messi no Barcelona e precisou dividir o posto de principal jogador com Mbappé no Paris Saint-Germain.

Agora, Vinicius Júnior chega para colocar um ponto final nisso. Jogador mais decisivo do clube mais badalado do mundo, ele fará história se tiver o favoritismo confirmado e levar a Bola de Ouro nesta segunda. Colocará o Brasil de volta ao centro do futebol mundial e, quem sabe, em alguns anos terá a conquista pessoal lembrada como aquela que abriu caminho para gente como Estêvão, Endrick e tantos outros que estão surgindo como promessas de craque.

Neste momento, Vinicius Júnior é um oásis nesta nossa seca de craques. Mas quem sabe daqui pra frente não fique conhecido também como aquele que iniciou a salvação da lavoura.