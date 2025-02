Jean Silva foi um dos grandes nomes da noite de disputa no UFC Seattle realizado neste sábado (22). O brasileiro nocauteou o armênio Melsik Baghdasaryan, aos 4 minutos do primeiro round, o que rendeu um bônus de Performance da Noite para o lutador peso-pena. O atleta da "Fighting Nerds" faturou US$ 50 mil (cerca de R$ 286,5 mil, na cotação atual) com a conquista no card principal do evento nos Estados Unidos.

O lutador brasileiro alcançou sua quarta vitória consecutiva no UFC ao nocautear Melsik Baghdasaryan no primeiro round. Na oportunidade, Jean Silva começou a luta com um forte ataque de chutes no corpo, além dos chutes altos que foram bloqueados pelo armênio, além de uma boa sequência de jabs desferidas no adversário. Aos quatro minutos e 15 segundos do assalto inicial, foi um direto de direita que levou Baghdasaryan à lona, o que não parou Silva, que voltou a acertar o oponente até que o juiz decidiu encerrar o combate.

A nova conquista entra para o vitorioso currículo de Jean Silva, que está invicto em sua carreira no UFC. O brasileiro entrou para a organização em janeiro de 2024 e venceu as quatro lutas em que disputou no mais famoso octógono do mundo. Vale destacar que todos os confrontos foram vencidos por nocaute.

Além de Jean Silva, os norte-americanos Ricky Simon, Alonzo Menifield e Julius Walker também levaram o bônus de US$ 50 mil (R$ 286,5 mil) para casa. Simon faturou o prêmio de Performance da Noite, assim com o brasileiro. Já os dois últimos lutadores receberam da organização o título de Luta da Noite.

