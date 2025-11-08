O Comitê Olímpico do Brasil (COB) firmou uma parceria com a escola de idiomas Wizard by Pearson, que passa a integrar o grupo de patrocinadores olímpicos nacionais da entidade. O acordo contempla o ciclo rumo aos Jogos de Los Angeles 2028 e prevê a oferta de programas de capacitação linguística voltados a atletas, treinadores e profissionais que atuam em modalidades vinculadas ao COB.

- A parceria com a Wizard by Pearson é muito importante. Nós, como Comitê Olímpico do Brasil, somos os guardiões dos valores olímpicos. Que encaixam com a missão da Wizard by Pearson de capacitar atletas, treinadores e técnicos para que eles possam ser nossos embaixadores nos movimentos internacionais - destacou Emanuel Rego, diretor-geral do COB.

De acordo com o comunicado, "atletas, equipes multidisciplinares e profissionais do COB terão acesso a cursos personalizados de idiomas". E a publicação prossegue: "Com foco em situações reais de comunicação internacional, como entrevistas, viagens e competições, além de conteúdos culturais que fortalecem o protagonismo do Brasil no esporte mundial."

- A Wizard by Pearson acredita no poder da educação para transformar vidas. Estamos muito felizes em participar dessa iniciativa junto ao COB, contribuindo para que atletas e equipes técnicas estejam cada vez mais preparados para representar o País em qualquer lugar do mundo - acrescentou a diretora de marketing da Pearson no Brasil Marina Fava.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a adidas apresentaram as primeiras peças da nova coleção. Trata-se do enxoval a ser utilizado pelo Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, na Itália, em fevereiro do ano que vem.

- É com grande alegria e crença no potencial do Time Brasil que celebramos o lançamento da coleção adidas para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Pela primeira vez em uma edição de inverno, as três listras vestirão a nossa delegação - destacou Manoela Penna, diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do COB. E ela completou:

- Estamos prontos para fazer história em Milão-Cortina.