João Adibe avalia entrada na Kings League e vê liga como 'futuro' para nova geração

Patrocinadora da Seleção Brasileira, do Cruzeiro e, mais recentemente, anunciada pelo Palmeiras, a Cimed, da indústria farmacêutica, tem ampla atuação no mercado esportivo e acumula passagens por diversas modalidades. Em 2025, além de reatar a parceria com o alviverde paulista, a marca fechou um acordo inédito com o ex-jogador Gerard Piqué para patrocinar os clubes brasileiros da Kings League, competição criada pelo espanhol. A negociação, fechada com o CEO João Adibe, expõe uma das facetas que o empresário enxerga como "futuro" na indústria esportiva.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Adibe destacou como a Kings League carrega um potencial de conexão com as novas gerações, que consomem conteúdos digitais de forma diferente de outras, entre eles o futebol. O executivo pondera que o futebol brasileiro ainda não se desenvolveu no mercado digital e, por isso, vê o torneio de fut 7 como um "abrir de portas" e de aproximação dos jovens com o futebol tradicional. O aspecto dinâmico e o tempo curto de duração são ferramentas atrativas do negócio.

- O futebol brasileiro não é digital, nós somos um país das redes sociais, mas o futebol ainda é da TV, do rádio, jornalismo... muito tradicional (...) Eu comecei a me preocupar porque o João Pedro [seu filho mais novo, de 11 anos] não conseguia ver os jogos de futebol comigo. São poucas pessoas que ficam sentadas na frente de uma TV por duas horas vendo um jogo que pode terminar empatado. E ele me trouxe essa novidade , que na minha opinião é uma evolução do futebol para atrair os jovens. Um modelo que eles "gameficaram" uma partida de uma forma completamente diferente, onde temos tudo o que gostaríamos de ter no futebol tradicional e não temos. E foi aí onde nos conectamos - explicou.

Adibe firmou um acordo para ser o patrocinador master dos clubes que disputaram a etapa mundial da Kings League, jogada em Paris, em junho deste ano. Utilizando a marca da Lavitan, uma das linhas do grupo, a Cimed se fez presente em uma competição com exposição internacional e conectou pontos comerciais que já vinham sendo trabalhados por ela.

Meses antes, o atacante Neymar, que tem um time na Kings League Brasil, fechou acordo para ter uma linha de bebidas em parceria com a Lavitan, o que já trazia uma aproximação consistente entre a Cimed e o universo digital de uma figura que participa ativamente do torneio de fut 7. Entretanto, ao retornar para a etapa nacional, disputada atualmente, a marca de Adibe não seguiu como master, já que a Superbet, que não tinha autorização para operar com publicidade na França, retornou às camisas. O CEO lembra que os acordos são coletivos entre todos os times.

- A Kings League não vende patrocínio da camisa, você não tem uma oportunidade de escolher um time ou espaço aqui e ali, tem que fechar tudo. Quem sabe um dia, se tiver oportunidade, a gente possa voltar - afirmou Adibe, que ainda comparou o universo do torneio com o futebol tradicional, explicando que ainda não mercados com potenciais financeiros bem distintos.

- A Kings League ainda é muito pequena perto do alcance do tradicional [financeiramente e de publicidade, mas o jovem pode ser contaminado pela Kings League para se aproximar do futebol - completou.

João Adibe concedeu entrevista ao Lance! na sede da Cimed, em São Paulo. (Foto: Reprodução/Lance!)

O interesse de Adibe na Kings League

Questionado sobre ter um time na competição, João Adibe afirmou que quem mais se anima com a possibilidade é seu filho, João Pedro. O CEO da Cimed revelou que o pequeno gostaria de ser um "mini presidente" dentro da liga. E foi o interesse do filho que chamou a atenção do empresário para olhar com carinho e investir na liga.

Em maio, no anúncio feito do patrocínio da Lavitan para as equipes brasileiras que jogariam em Paris, Adibe contou ao lado de Piqué em entrevista coletiva que viu o filho assistir partidas da competição em casa e, após insistências do garoto para assistir aos jogos presencialmente em Guarulhos, na arena onde aconteceram os confrontos da liga, viu que o negócio tinha potencial para crescer e associar uma de suas marcas.

- Cheguei para assistir aos jogos cinco da tarde e saí meia-noite. Quando vi a audiência daquilo naquele momento, vi que era diferente. Conectei com meu time de marketing, eles foram lá assistir aos jogos, e, no meio do campeonato, fui entendendo tudo o que estava acontecendo. Três semanas depois, fechamos para fazermos um projeto para mostrar a força do campeonato - explicou o CEO na época.