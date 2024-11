Clubes brasileiros têm prejuízo de R$ 100 milhões por crise climática

No Rio Grande do Sul, os clubes Grêmio, Internacional e Juventude sofreram diretamente com as enchentes. O Internacional precisou mandar jogos em Criciúma e o Grêmio utilizou o Couto Pereira, em Curitiba. No Beira-Rio, a lama tomou conta de áreas importantes, como a zona mista e o túnel de acesso ao gramado. Já na Arena do Grêmio, a cheia do Guaíba submergiu o gramado, impossibilitando jogos por três meses.