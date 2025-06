Clube do Mundial se recusa a usar uniforme feito por patrocinadora; entenda

O Mamemolid Sundowns, clube sul-africano do grupo do Fluminense, se recusou a utilizar o uniforme da Puma em colaboração com a KidSuper, marca de moda, confeccionado para o time para o Mundial de Clubes.

Mamelodi em campo contra o Ulsan com a camisa I pelo Mundial de Clubes (Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP)

No jogo da estreia, contra o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, o clube usou a camisa I da temporada 24/25. Na próxima partida, contra o Borussia Dotmund, a tendência é que o Mamelodi Sundowns continue usando seu uniforme titular.

Palmeiras, Manchester City, Monterrey, Al-Hilal, Borussia Dortmund e RB Salzburg, outros clubes que também têm a Puma como patrocinadora no Mundial de Clubes, ganharam uniformes personalizados para a competição. Porém, apenas a equipe sul-africana optou por não usar o kit feito pela fornecedora.

Camisa do Mamelodi Sundowns feita pela Puma em collab com a KidSuper (Foto: Puma)

A iniciativa da criação dos uniformes buscava representar o estilo e a identidade de cada clube. Segundo Colm Dillane, fundador da KidSuper, a ideia é que o design da camisa misture a arte com o futebol e carregue uma estética barroca, segundo a marca de moda e lifestyle.

- Sempre quis unir os mundos da arte e do futebol. E com a Puma estamos fazendo exatamente isso. Esta coleção é sobre mais do que o jogo, é sobre se expressar, correr riscos e se destacar. Dentro ou fora de campo, o futebol é uma forma de arte, e esta coleção prova isso - afirma Dillane.

Palmeiras deve usar uniforme personalizado contra o Inter Miami

Segundo divulgou o Palmeiras, a estreia da nova camisa do alviverde será diante do Inter Miami, clube de Lionel Messi, pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial da Fifa. O jogo acontecerá na próxima segunda-feira, às 22h (de Brasília).

Palmeiras anuncia novo uniforme especial para a disputa do Mundial de Clubes. (Foto: Divulgação)

Luciana Soares, diretora de Marketing da Puma no Brasil, destacou a importância de ter o Palmeiras entre os selecionados para fazer parte da coleção da empresa com a marca de moda, destacando o alcance global dos lançamentos.

- O Brasil permanece sendo o país do futebol e estamos muito orgulhosos de estar juntos com o Palmeiras neste torneio tão importante, em um projeto com tanta riqueza cultural que transcende as quatro linhas e abrange também a moda, a arte e o streetwear - afirmou.