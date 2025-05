Neymar Pai comenta SAF no Santos e reforça parceria com o clube

Após a derrota do Santos em amistoso contra o RB Leipzig no estádio municipal Cícero de Souza Marques, nesta quarta-feira (28), Neymar Pai, empresário e gestor da carreira de Neymar, falou pela primeira vez publicamente sobre a possibilidade do clube da Vila Belmiro se transformar em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a eventual participação de sua família no projeto.

Questionado sobre um possível interesse no processo de SAF, Neymar Pai se mostrou cauteloso, mas otimista, desde que haja profissionalismo na gestão.

— A SAF, se for com uma administração organizada e profissional, acredito. No Brasil, o investidor que entrar precisa do dinheiro dele de volta e a curto prazo. Na Europa, qualquer investidor só quer posicionamento. Ele se posiciona para escalonar, é diferente. Aqui, o cara que colocar dinheiro precisa recuperar sua receita, e a curto prazo ninguém vai fazer isso. Se o Santos virar SAF e tiver um ambiente profissional, acredito — afirmou.

Além da possível SAF, Neymar Pai comentou a parceria já existente entre sua empresa, a NR Sports, e o Santos. O contrato prevê que a empresa receberá R$ 85 milhões até o fim do ano por meio de patrocínios e ações de marketing ligadas à imagem de Neymar, além de um salário mensal superior a R$ 4 milhões ao jogador.

— O segundo projeto com o Santos sou eu, na minha pessoa física com a NR Sports, a ajudar o clube junto ao Marcelo Teixeira. Queremos estruturar o clube. Tenho certeza que isso já está renovado, vou ficar com o Marcelo alguns anos. Mas o Neymar vai depender dele. Ele vai fazer a escolha dele — declarou.

— Eu tenho um contrato com o Santos Futebol Clube onde tenho obrigações de trazer patrocinadores ao clube. Chegou o Neymar como atleta e a minha figura com a NR Sports para trazer patrocinadores ao clube — completou.

O Santos iniciou recentemente o processo para avaliar a viabilidade de se tornar SAF. O clube firmou um acordo com a XP Investimentos, que ficará responsável por avaliar o valor de mercado da marca, identificar possíveis investidores e estruturar um modelo de governança para a nova fase.

Neymar Pai já tem experiência com SAF. Em novembro de 2023, assumiu o cargo de consultor de gestão na SAF do Atlético Monte Azul, no interior do estado de São Paulo. Por lá, já foram investidos aproximadamente R$ 2 milhões em melhorias estruturais no estádio e no alojamento, em uma abordagem semelhante à que vem adotando no Santos, com reformas no CT Rei Pelé e na Vila Belmiro.