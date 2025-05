Sem Mbappé, PSG desafia a história em final da Champions contra a Inter

Neste sábado (31), às 16h (de Brasília), PSG e Inter de Milão se enfrentam em Munique na grande final da Champions League. De um lado, a Inter de Milão - tricampeã da competição - chega em sua segunda decisão em três temporadas. Do outro, o Paris Saint-Germain chega à final logo depois de se despedir de Kylian Mbappé, um dos maiores ídolos da história do clube. Com um elenco menos badalado, o time parisiense comandado por Luis Enrique encontrou seu equilíbrio após uma primeira fase conturbada e pode conquistar sua primeira orelhuda.

O PSG começou a fase de liga da Champions League de forma oscilante. Na primeira partida, um 1 a 0 simples em casa em confronto com o Girona deu os três primeiros pontos aos comandados de Luis Enrique. Nos jogos seguintes, contudo, o time perdeu o caminho das vitórias. Foram quatro partidas seguidas sem vencer na competição. A primeira desta sequência foi uma derrota para o Arsenal em Londres por 2 a 0, já responsável por fazer o PSG perder várias posições na tabela.

Na terceira rodada, o clube enfrentou o PSV, da Holanda, no Parque dos Príncipes, mas não conseguiu vencer. Um empate em 1 a 1 frustrou os mandantes e levantou dúvidas quanto à capacidade deste PSG. Nos dois jogos seguintes, duas derrotas. Na quarta rodada, perdeu em casa para o Atlético de Madrid - adversário no Mundial -, e, na rodada seguinte, para o Bayern de Munique na Alemanha. A essa altura, as chances de classificação para a próxima fase da Champions eram remotas.

Hakimi e Javi Galán disputam jogada em PSG x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Contudo, o time virou a chave e salvou a temporada nas três últimas rodadas da fase de liga da Champions com três vitórias - foi aí que o PSG começou a ganhar uma cara de campeão. Na Áustria, os franceses visitaram o Salzburg e venceram com propriedade por 3 a 0. No jogo seguinte - um jogo de vida ou morte. PSG e Manchester City duelavam por um lugar mais alto na tabela, e os parisienses levaram a melhor. Vitória por 4 a 2 contra o time de Guardiola com gol de Dembélé, que começava a ser decisivo para a equipe. Na última rodada da fase de liga, o PSG venceu o Stuttgart por 4 a 1 com hat-trick de Dembélé e garantiu a vaga nos playoffs da Champions.

O PSG terminou a fase de liga da competição em 15º lugar, com quatro vitórias, um empate e três derrotas - longe de ser um time considerado favorito a alcançar a final. Os destaques da equipe nesta fase foram Hakimi e Dembélé, que se encontrou quando começou a jogar mais avançado, dando espaço para Doué e Barcola pelos lados do campo. Com o lugar na tabela, o Paris Saint-Germain teve que enfrentar o Brest na fase eliminatória antes das oitavas.

Como o PSG chegou à final da Champions League?

A partir dos playoffs, Luís Enrique encontrou a melhor forma de jogar. A essa altura, Kvaratskhelia reforçou a equipe e elevou a qualidade do lado esquerdo de ataque e do plantel parisiense. Os jogos contra o Brest foram como um jogo de profissionais contra amadores. O PSG fez 10 a 0 - já com a participação decisiva de Kvara - no agregado contra o rival francês e passou de carro para as oitavas.

Nas oitavas de final, o PSG teve que enfrentar o então favorito Liverpool de Salah - que fazia uma temporada de melhor do mundo. No jogo de ida, na França, uma derrota amarga para os ingleses pelo placar magro. A esperança de classificação parecia pequena, mas os franceses foram à Liverpool e venceram os mandantes por 1 a 0 com gol do decisivo Dembélé e partida histórica de Donnaruma, levando a disputa para os pênaltis. Nas cobranças, o goleiro italiano defendeu duas penalidades e levou o PSG para as quartas. A partir deste ponto, a equipe francesa ja era temida na competição.

Dembélé comemora gol pelo PSG contra o Liverpool na Champions. (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Nas quartas, passou o Aston Villa após vencer em casa por 3 a 1 e perder em Birmingham por 3 a 2 após abrir 2 a 0 - um sufoco desnecessário para os torcedores. Na semifinal, deixou mais um inglês pelo caminho. O Arsenal, que havia acabado de eliminar o então campeão Real Madrid de Vini Jr e Mbappé, ex-PSG, estava com a moral elevada para o confronto. Mas Dembélé não queria saber do momento dos ingleses e fez o gol da vitória no jogo de ida em Londres. Na volta, mais uma vitória - dessa vez por 2 a 1 - levou o PSG a fazer história e chegar em sua segunda final de Champions League na história.

O que esperar do PSG para a final da Champions League?

O PSG não deve mudar a forma de jogar para enfrentar a Inter de Milão na final da Champions League neste sábado (31). O time de Luís Enrique gosta de jogar com transições rápidas, acionando o talento individual de seus atacantes - Doué, Barcola e Kvaratskhelia se revesam no time titular e dão lugar a Dembélé comandar o ataque - no um contra um. O time sabe sair da pressão, foi assim que armou suas jogadas de contra-ataque nos jogos da fase de mata-mata da competição.

Gianluigi Donnarumma em ação no jogo entre Arsenal e PSG pela Champions League (Foto: Reprodução/PSG)

E, talvez o mais importante para uma final: esse time do PSG sabe sofrer. Muitas vezes tem menos posse de bola e finalizações que seus adversários, como foi contra Liverpool e Arsenal, mas se apoia em Donnaruma como sua muralha e é fatal nas jogadas rápidas. Dembélé, que já tem oito gols e quatro assistências na Champions, é a principal esperança de gols da equipe, que busca seu primeiro título da competição na história.

