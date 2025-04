Clube da série B anuncia patrocínio milionário com marca italiana

O Goiás anunciou o seu novo patrocínio para fornecimento de material esportivo com a marca Diadora, da Itália. O acordo está estabelecido em três anos de contrato, e o clube irá receber entre R$ 5 milhões a R$ 7 milhões durante esse tempo. O anúncio foi feito na última terça-feira (8) pela assessoria do Esmeraldino.

Viva Sorte fechou patrocínio com o Goiás para a temporada 2025. (Foto: Reprodução/Instagram/@goiasoficial)

- É uma parceria que vai alçar o Goiás a novos patamares, dentro e fora do campo - prevê a diretora de marketing do clube, Jéssica Rezende.

A parceria inclui o fornecimento de cerca de 15 mil peças anualmente, com os uniformes previstos para estrearem em junho, durante a disputa da série B. Até esse momento, o clube vai continuar usando a Gr33n, marca própria do time, como fornecedora oficial.

- Esse acordo é estratégico para reforçar o posicionamento da Diadora no Brasil. O Goiás é um clube que compartilha conosco a origem italiana e a visão de excelência, e será um grande aliado para expansão da marca no centro-oeste e em todo o país. E já posso adiantar que essa parceria vai além dos gramados, com ações especiais que irão aproximar ainda mais a torcida e a comunidade - complementou o diretor-geral da Diadora no Brasil, Milton Souza.

Marca também patrocina outro clube da Série B

A marca italiana Diadora já tem parceria com o Coritiba, que também disputa a Série B deste ano. A empresa voltou a patrocinar o clube em junho de 2024, depois de ter sido a fornecedora de material esportivo na conquista da Série B, em 2007.

