Lance! Biz

Cinturão de Alex Poatan aumenta premiação milionária do lutador no UFC

Lutador brasileiro já garantiu sete premiações por performance desde sua estreia na categoria, em 2021

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 06/10/2025
18:30
Poatan, campeão do UFC pela terceira vez (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Poatan, campeão do UFC pela terceira vez (Foto: Reprodução Instagram UFC)
A vitória de Alex Poatan no UFC 320, na noite de sábado (4), devolveu o cinturão dos meio-pesados ao brasileiro e ainda rendeu mais uma boa quantia em premiação ao lutador. O nocaute em Magomed Ankalaev rendeu um bônus de US$ 50 mil, o equivalente a R$ 265 mil na cotação atual, e se somou ao faturamento milionário que o campeão tem durante sua trajetória no UFC.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Desde que estreou na categoria, em 2021, esse foi a sétima vez que Poatan faturou uma bonificação no UFC. Esses pagamentos são referentes às eleições de "Performance da Noite" e "Luta da Noite", que são votações que acontecem após os eventos e premiam os atletas destaques de cada edição. No caso do lutador brasileiro, a vitória em cima de Ankalaev foi eleita como a melhor performance do UFC 320.

Cada uma das eleições paga US$ 50 mil, totalizando US$ 350mil em quatro temporadas de atuação no UFC, o que corresponde a R$ 1,8 milhão apenas com essas bonificações. O anúncio das performances e luta da noite são anunciadas através da própria marca em suas redes sociais.

Em todas as sete vezes que foi premiado, Poatan recebeu o bônus por um nocaute. Seis delas foram destacadas como "Performance da Noite" e uma delas como "Luta da Noite", que aconteceu diante do lutador norte-americano Khalil Rountree, em outubro de 2024.

Vale ressaltar que o montante é referente apenas à bonificação e não tem relação com o salário que Alex Poatan recebe do UFC. A entidade não divulga os valores dos contratos com os seus lutadores, liberando oficialmente apenas os números dos bônus. Como Poatan precisou apenas de 80 segundos para ganhar o título no sábado, o bônus de pouco mais de R$ 265 mil equivale a R$ 3 mil por segundo de luta do brasileiro no UFC 320.

Poatan é o Brasil no UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC Brasil)
Poatan voltou a vencer o cinturão no UFC 320. (Foto: Reprodução/Twitter/UFC Brasil)

Veja os vencedores das lutas do UFC 320

Card Principal
Peso meio-pesado: (c) Alex Poatan (BRA) venceu Magomed Ankalaev (RUS) por nocaute no primeiro round
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) venceu Cory Sandhagen (EUA) por decisão unânime
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) venceu Khalil Rountree Jr (EUA) por nocaute no terceiro round
Peso pena: Youssef Zalal (MAR) venceu Josh Emmett (EUA) por finalização (chave de braço) no primeiro round
Peso médio: Joe Pyfer (EUA) venceu Abus Magomedov (ALE) por finalização (mata-leão) no segundo round

Card Preliminar
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) venceu Tre'ston Vines (EUA) por nocaute no primeiro round
Peso casado: Daniel Santos (BRA) venceu Joosang Yoo (COR) por nocaute no segundo round
Peso galo: Jakub Wiklacz (POL) venceu Patchy Mix (EUA) por decisão dividida
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) venceu André Muniz (BRA) por nocaute no primeiro round
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) venceu Nikolay Veretennikov (CAZ) por decisão unânime
Peso galo: Yana Santos (RUS) venceu Macy Chiasson (EUA) por decisão unânime
Peso galo: Farid Basharat (AFG) vence Chris Gutierrez (EUA) por decisão unânime
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) venceu Austin Vanderford (EUA) por finalização (guilhotina) no segundo round
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) venceu Brogan Walker (GUA) por decisão unânime

