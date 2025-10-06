Presidente dos Estados Unidos anuncia data de evento do UFC na Casa Branca
Donald Trump revelou que evento ocorrerá no dia do seu aniversário
O presidente dos Estados Unidos terá um 80º aniversário bastante especial, com um evento do UFC no jardim de sua residência. Donald Trump anunciou no último domingo que o show do Ultimate na Casa Branca irá ocorrer no dia 14 de junho de 2026, data do seu aniversário.
O anúncio foi feito pelo mandatário norte-americano durante um discurso para marinheiros da base naval de Norfolk, no estado da Virgínia. Curiosamente, Trump apenas revelou que o evento irá ocorrer no dia 14 de junho, não mencionando, durante seu discurso, que a data coincide com o seu aniversário.
Inicialmente, a ideia era que o UFC na Casa Branca fosse disputado no dia 4 de julho, data do 250º aniversário da Independência dos Estados Unidos. Porém, o evento acabou sendo adiantado um mês para não coincidir com outros festejos planejados para a data.
Dana White, presidente do UFC, relatou recentemente que a logística para o show está sendo organizada neste momento e que o octógono deverá ser montado no jardim de uma das alas da Casa Branca. Os lutadores irão se aquecer no Salão Oval e outros monumentos da capital Washington, D.C., irão participar da semana de luta. O Lincoln Memorial, por exemplo, deve ser o palco da pesagem cerimonial.
Astros de olho em vaga no UFC da Casa Branca
De Jon Jones a Conor McGregor, os principais astros do UFC estão de olho no evento da Casa Branca, com Alex Poatan se juntando a eles. Logo após sua vitória sobre Magomed Ankalaev no último sábado, o brasileiro admitiu que gostaria de lutar contra Jon Jones no UFC da Casa Branca.
Conor McGregor, por sua vez, anunciou que já tinha assinado com o UFC para o evento, fato negado por Dana White na coletiva de imprensa do UFC 320. O mandatário do Ultimate revelou que as lutas só começarão a ser negociadas em fevereiro do ano que vem e que o foco total, no momento, é dar conta da logística para o show.
