imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Presidente dos Estados Unidos anuncia data de evento do UFC na Casa Branca

Donald Trump revelou que evento ocorrerá no dia do seu aniversário

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/10/2025
14:11
Donald Trump terá evento do UFC no seu aniversário na Casa Branca (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump terá evento do UFC no seu aniversário na Casa Branca (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Donald Trump realizará um evento do UFC na Casa Branca em 14 de junho de 2026, seu 80º aniversário.
O UFC foi adiantado de 4 de julho para evitar conflito com celebrações da Independência.
Dana White afirma que a logística do evento está em andamento, com o octógono montado no jardim da Casa Branca.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O presidente dos Estados Unidos terá um 80º aniversário bastante especial, com um evento do UFC no jardim de sua residência. Donald Trump anunciou no último domingo que o show do Ultimate na Casa Branca irá ocorrer no dia 14 de junho de 2026, data do seu aniversário.

continua após a publicidade

O anúncio foi feito pelo mandatário norte-americano durante um discurso para marinheiros da base naval de Norfolk, no estado da Virgínia. Curiosamente, Trump apenas revelou que o evento irá ocorrer no dia 14 de junho, não mencionando, durante seu discurso, que a data coincide com o seu aniversário.

Inicialmente, a ideia era que o UFC na Casa Branca fosse disputado no dia 4 de julho, data do 250º aniversário da Independência dos Estados Unidos. Porém, o evento acabou sendo adiantado um mês para não coincidir com outros festejos planejados para a data.

continua após a publicidade

Dana White, presidente do UFC, relatou recentemente que a logística para o show está sendo organizada neste momento e que o octógono deverá ser montado no jardim de uma das alas da Casa Branca. Os lutadores irão se aquecer no Salão Oval e outros monumentos da capital Washington, D.C., irão participar da semana de luta. O Lincoln Memorial, por exemplo, deve ser o palco da pesagem cerimonial.

Astros de olho em vaga no UFC da Casa Branca

Trump e Conor McGregor na Casa Branca (Foto: Reprodução Twitter Conor McGregor)
Trump e Conor McGregor na Casa Branca (Foto: Reprodução Twitter Conor McGregor)

De Jon Jones a Conor McGregor, os principais astros do UFC estão de olho no evento da Casa Branca, com Alex Poatan se juntando a eles. Logo após sua vitória sobre Magomed Ankalaev no último sábado, o brasileiro admitiu que gostaria de lutar contra Jon Jones no UFC da Casa Branca.

continua após a publicidade

Conor McGregor, por sua vez, anunciou que já tinha assinado com o UFC para o evento, fato negado por Dana White na coletiva de imprensa do UFC 320. O mandatário do Ultimate revelou que as lutas só começarão a ser negociadas em fevereiro do ano que vem e que o foco total, no momento, é dar conta da logística para o show.

