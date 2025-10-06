O UFC alcançou uma marca bilionária em receitas no ano de 2025. Além de já ter ultrapassado 1 bilhão de dólares (R$ 5,3 bilhões) este ano, a entidade vê o Brasil como um dos mercados mais valiosos para o esporte fora dos Estados Unidos.

A intenção da Organização de Artes Marciais Mistas (MMA) no começo do ano era de ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares e, futuramente, conseguir um contrato melhor para a transmissão das lutas ao vivo.

Visto como um dos mercados mais promissores para a luta fora dos Estados Unidos, o Brasil voltará a receber um grande evento do esporte, o UFC Fight Night RJ. O principal confronto será entre o brasileiro Charles "do Bronx" e o polonês Mateusz Gamrot, que acontece na noite de sábado (11), na Farmasi Arena.

O Vice Presidente Sênior do UFC no Brasil, Eduardo Galetti, destacou para a revista "Exame" que a adesão do público brasileiro foi imediata, batendo o recorde do evento no Brasil em 2011.

- Os ingressos para o evento se esgotaram em menos de duas horas, foi nossa venda mais rápida no Rio, desde o UFC 134, em 2011. Por isso, estamos com elevadas expectativas para o evento. Após um ano, retornamos ao Rio de Janeiro com um card liderado por um dos principais nomes do UFC no Brasil (e no mundo), o ex-campeão peso-leve Charles do Bronxs, e um card com diversas promessas brasileiras - disse.

Além disso, o executivo também falou um pouco sobre a influência do público brasileiro nas redes sociais do UFC. Somente no Tiktok, a modalidade obteve um aumento de 117% e, além disso, soma mais de 46 milhões de seguidores e 1,2 bilhão de visualizações em todas as redes sociais.

Charles Oliveira lidera a Seleção Brasileira no UFC Rio (Foto: Reprodução Instagram charlesdobronxs)

A busca por uma 'nova casa'

Durante todo o ano, o UFC considerou diversas opções para as transmissões, como acordos simultâneos com diversos canais, semelhante ao que acontece nas ligas de futebol, onde os direitos de transmissão são concedidos para diferentes emissoras, com o intuito de aumentar a renda. Entre os concorrentes, estavam a ESPN (até então a empresa que detinha os direitos), Youtube, Netflix e outros.

A ESPN, que faz parte do grupo Disney, tentou fazer novas propostas e renovar o contrato, que acaba no fim de 2025. No entanto, o acordo foi fechado com outro canal de Streaming. A partir de 2026, a casa do UFC será a Paramount+. Um dos objetivos da emissora com a compra dos direitos de exclusividade das lutas é fazer com que os amantes do pugilismo migrem para a plataforma.