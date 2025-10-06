O russo Magomed Ankalaev perdeu seu cinturão de forma enfática para Alex Poatan na luta principal do UFC 320, disputado no último sábado em Las Vegas (EUA). Antes e após a luta, o brasileiro fez duras críticas a Ali Abdelaziz, empresário de Ankalaev, que seria o responsável por ajudar o ex-campeão a provocar Poatan nas redes sociais.

Após o fim do duelo, Abdelaziz se pronunciou, disse não ter problemas com Alex ou com sua equipe e negou não ter tido o apoio do próprio Ankalaev para postar nas suas redes sociais. Além disso, negou que não tenha ligação com esportes, mencionando sua faixa preta em jiu-jitsu, dada por Renzo Gracie, além de dizer ser faixa preta de judô.

- No sábado à noite, Magomed Ankalaev lutou contra Alex Pereira. Na revanche, Alex Pereira venceu. Parabéns a ele e à sua equipe. Conheço seus treinadores, empresários e sempre os respeito. Não conheço Alex pessoalmente. Mas eu sou da Equipe Magomed Ankalaev. Tudo o que eu puder fazer para ajudá-lo, farei. Contanto que eu não insulte a família, a religião ou a nação de ninguém. Tudo o que Ankalaev disse em suas redes sociais, ele aprovou. E se eu o ajudei, foi do conhecimento dele. Mas, no final das contas, estamos em um negócio de luta. Contanto que ninguém fale mal de você, ou da sua família, ou da sua nação. Sobre eu praticar esportes ou não praticar esportes, isso é irrelevante. Sou faixa preta de jiu-jitsu do mestre Renzo Gracie e faixa preta de judô. E eu também competi em judô e MMA.

Empresário cita problemas antes de luta com Poatan no UFC 320

Além de se justificar, o empresário de Ankalaev deu a entender que o russo teve que lidar com diversos problemas durante a preparação. Inclusive, Abdelaziz disse que recomendou que seu atleta não lutasse no sábado à noite.

- Isso não é sobre mim e Alex. Isso é sobre Magomed Ankalaev e Alex. Alex foi o melhor homem na noite de sábado. E nós aceitamos nossas derrotas como homens. Seguimos em frente. Eu não tenho nenhum problema com Alex. Eu respeito tudo o que ele conquistou. Muitas coisas aconteceram com Ankalaev em sua preparação. Mas é para ele falar sobre isso. Não eu. E se eu precisar falar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Se dependesse de mim, ele nunca deveria ter lutado devido a algumas coisas. Mas ele é um homem adulto, ele toma suas próprias decisões e vive de acordo com suas ações. Parabéns a Alex e sua equipe. E para todos os fãs, toda vez que alguém da região do Cáucaso, ou do Oriente Médio, Daguestão, Chechênia, ganha um título do UFC, todos eles surtam. Você ganha algumas vezes e perde outras. Isso faz parte deste jogo. Damos graças a Alá em tudo – encerrou.