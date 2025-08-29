menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Superliga de Vôlei Feminina e Masculina será lançada na COB Expo 25

Lançamento da temporada da Superliga de Vôlei será principal atração da COB Expo 25

imagem cameraCOB Expo vai abordar lançamento da temporada da Superliga de Vôlei (Foto: Divulgação)
Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 29/08/2025
15:55
  • Matéria
Dentre os diversos eventos, workshops e painéis que a COB Expo 25 oferecerá, a plenária organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) no sábado, 27/09, desponta como uma das mais procuradas pelo público.

COB Expo vai abordar lançamento da temporada da Superliga de Vôlei

No encontro, que abordará múltiplos temas, o principal destaque será o lançamento oficial da temporada 25/26 da Superliga de Vôlei, tanto feminina quanto masculina. O evento será abrilhantado pela presença de atletas de renome e medalhistas olímpicos, como as centrais Adenízia e Thaísa e a oposta Tainara. A equipe masculina será representada pelo ponteiro Douglas, o central Lucão, o oposto Wallace e o levantador Bruninho.

Lucão e Bruninho vôlei
Lucão e Bruninho (Foto: Wander Roberto/CBV)

— O vôlei proporciona grande felicidade ao povo brasileiro, e o anúncio de um torneio da importância da Superliga não poderia ter um cenário mais apropriado que o maior evento de esporte olímpico da América Latina. Prevemos que a plenária estará completamente lotada para este grande momento e para recepcionar esses atletas de tanto sucesso — declarou Giulia Barberatto, Diretora Executiva da COB Expo 25.

A Superliga é reconhecida como uma das maiores competições nacionais de vôlei do planeta. Desde sua primeira edição, na temporada 94/95, a competição de mais de 30 anos foi um celeiro de talentos, revelando estrelas como Giba, Serginho, Ricardinho, Sheila, Jaqueline e Fabiana. Além disso, muitos atletas internacionais, como a americana Danielle Scott, a cubana Daymi Ramirez e o argentino Carlos Weber, também deixaram sua marca nas quadras do Brasil.

A plenária da CBV para o lançamento da Superliga 25/26 está agendada para sábado, dia 27 de setembro, às 13h.

