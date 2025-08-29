Superliga de Vôlei Feminina e Masculina será lançada na COB Expo 25

Dentre os diversos eventos, workshops e painéis que a COB Expo 25 oferecerá, a plenária organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) no sábado, 27/09, desponta como uma das mais procuradas pelo público.

COB Expo vai abordar lançamento da temporada da Superliga de Vôlei

No encontro, que abordará múltiplos temas, o principal destaque será o lançamento oficial da temporada 25/26 da Superliga de Vôlei, tanto feminina quanto masculina. O evento será abrilhantado pela presença de atletas de renome e medalhistas olímpicos, como as centrais Adenízia e Thaísa e a oposta Tainara. A equipe masculina será representada pelo ponteiro Douglas, o central Lucão, o oposto Wallace e o levantador Bruninho.

— O vôlei proporciona grande felicidade ao povo brasileiro, e o anúncio de um torneio da importância da Superliga não poderia ter um cenário mais apropriado que o maior evento de esporte olímpico da América Latina. Prevemos que a plenária estará completamente lotada para este grande momento e para recepcionar esses atletas de tanto sucesso — declarou Giulia Barberatto, Diretora Executiva da COB Expo 25.

A Superliga é reconhecida como uma das maiores competições nacionais de vôlei do planeta. Desde sua primeira edição, na temporada 94/95, a competição de mais de 30 anos foi um celeiro de talentos, revelando estrelas como Giba, Serginho, Ricardinho, Sheila, Jaqueline e Fabiana. Além disso, muitos atletas internacionais, como a americana Danielle Scott, a cubana Daymi Ramirez e o argentino Carlos Weber, também deixaram sua marca nas quadras do Brasil.

A plenária da CBV para o lançamento da Superliga 25/26 está agendada para sábado, dia 27 de setembro, às 13h.