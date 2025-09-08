CEO explica diferença no futuro do Tottenham mudança na gestão

A notícia da troca de comando no Tottenham surpreendeu o mundo do futebol. Afinal, Daniel Levy estava há 25 anos como presidente executivo do clube de Londres. Semana passada, contudo, o clube anunciou a mudança e, nesta segunda, o CEO Vinai Venkatesham agradeceu ao agora ex-comandante da instituição.

- O clube está bem organizado para a sucessão. Temos uma equipe executiva muito forte e, embora possa parecer um pouco estranho dizer isso para o mundo externo, dentro do clube, tudo continua como sempre - afirmou o CEO ao site oficial do Tottenham. E ele completou:

- Levy desempenhou um papel fundamental na transformação do clube, e há tantos exemplos – o centro de treinamento, o estádio, o centro de mídia… sua contribuição está à vista de todos, e acho que seu legado é realmente extraordinário. Num momento como este, é muito natural parar, olhar para trás e refletir, mas também sei que, no meu trabalho, é muito importante olhar para o futuro. E esta é uma nova era para o clube sob uma nova liderança, totalmente apoiada por nosso acionista majoritário, a família Lewis. Então podemos nos sentir otimistas e ambiciosos também em relação ao futuro - garantiu.

A chefia do Tottenham está, agora, com outra pessoa e outro nome para o cargo. Peter Charrington já estava no clube e vai desempenhar, agora, o papel de presidente não executivo. Levy era presidente executivo. Venkatesham explica.

- Ele (Charrington) vai desempenhar um papel diferente do que Daniel desempenhava. Daniel era presidente executivo. Isso significava que Daniel trabalhava em tempo integral e estava envolvido no clube no dia a dia. Com o cargo de Peter, ele será presidente não executivo, o que significa que não estará no clube em tempo integral, nem envolvido no dia a dia. O modelo dele é totalmente baseado em dar autonomia. Ele vai nos dar autonomia para tocar as coisas, mas, é claro, ele vai liderar o conselho e será uma parte muito importante do Clube daqui para frente - projetou.

