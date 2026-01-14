Entre 2023 e 2025, o Cuiabá consolidou um modelo de negócios voltado à formação, valorização e negociação de atletas, ultrapassando a marca de R$ 170 milhões em vendas no período. A sequência de transferências para clubes do Brasil e do exterior reforça o posicionamento do Dourado como um ativo relevante no mercado de jogadores do futebol brasileiro.

Em 2023, o clube realizou negociações importantes, como as vendas de João Lucas e Joaquim ao Santos. O clube mato-grossense entende que essas operações que ajudaram a abrir espaço para novos movimentos no mercado e a ampliar a visibilidade dos atletas ligados ao projeto esportivo da equipe.

O volume de negociações aumentou em 2024. Raniele foi transferido para o Corinthians, Luciano Gimenez para o Estudiantes, enquanto Deyverson acertou com o Atlético-MG. Naquele mesmo ano, o clube concretizou um marco estratégico com a venda de Rikelme ao Shabab Al-Ahli: foi a primeira negociação internacional envolvendo um atleta formado integralmente nas categorias de base do Cuiabá.

Já em 2025, o clube manteve o ritmo com a transferência recorde de Isidro Pitta para o Red Bull Bragantino. Foram quase € 5 milhões - cerca de R$ 31 milhões na conversão da época.

Investimento

O Cuiabá investe, atualmente, cerca de R$ 800 mil por mês nas categorias de base. Ou seja: quase R$ 10 milhões por ano no Centro de Treinamento Manoel Dresc. Inaugurado em 2024, o espaço recebeu um investimento de R$ 50 milhões e, recentemente, ganhou um campo de grama sintética Fifa Quality Pro, ao custo adicional de R$ 5 milhões. Esta tecnologia é adotada, por exemplo, também adotada por clubes como o Chelsea, da Inglaterra.

- Nosso objetivo sempre foi estruturar o Cuiabá para ser competitivo esportivamente e sustentável financeiramente. Investir na base é investir no futuro do clube e do futebol brasileiro. Hoje, somos uma vitrine respeitada, que forma, valoriza e entrega atletas prontos para grandes desafios - afirma o presidente do clube, Cristiano Dresch.

Em campo

O Cuiabá disputou a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 2021. Contrariou expectativas e se manteve na elite até 2024. Em 2023, inclusive, chegou a obter vaga para a Copa Sul-Americana. Ano passado, terminou a Série B em décimo lugar.