Sport apresenta prejuízo de R$ 16,5 milhões em 2024 após quase dobrar receita

O Sport registrou um prejuízo de R$ 16,5 milhões em 2024, de acordo com o balanço financeiro divulgado na noite de quarta-feira (30). O Leão da Ilha teve quase o dobro de receita do ano passado, mas também aumentou os gastos.

As demonstrações financeiras do Sport mostram uma arrecadação de R$ 135,9 milhões, bem acima dos R$ 72,9 milhões de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pela venda do lateral-direito Pedro Lima ao Wolverhampton, da Inglaterra, a maior da história do futebol nordestino, por 10 milhões de euros (R$ 60,2 milhões, na cotação da época), que representa 44% do total.

O Sport já recebeu a primeira parcela dessa negociação, de R$ 35,4 milhões (60% do valor total), em dezembro do ano passado. O saldo restante (R$ 23,6 milhões) tem o prazo para ser quitado pelo clube inglês no final desta temporada. Em 2023, como exemplo, o time pernambucano só arrecadou R$ 2,7 milhões em vendas de atletas.

O segundo quesito com valor considerável foram os direitos televisivos e premiações, com R$ 25,1 milhões. Na sequência, aparecem ações comerciais, de marketing e publicidade (R$ 19,3 milhões) e sócios que chegaram a 25 mil (R$ 15,1 milhões), todas com aumento de um ano para o outro. A receita em jogos foi R$ 14,4 milhões, menor que no balanço anterior, com a justificativa de ter atuado na Arena Pernambuco enquanto a Ilha do Retiro estava em reforma.

E o prejuízo do Sport?

O Sport fechou a temporada passada com um déficit de R$ 16,5 milhões. O futebol custou R$ 92,6 mi, enquanto o restante chegou a R$ 79,7 mi, tendo uma despesa geral de R$ 172,4 milhões.

A própria negociação de Pedro Lima ao futebol inglês influenciou, já que o atleta e o empresário tinham direito a 30%. Dessa forma, R$ 22,1 milhões viraram "repasse financeiro de direitos econômicos". O Leão, nessa venda, tem direito a R$ 42,1 milhões pelos 70%.

A dívida do Sport cresceu de R$ 276 milhões em 2023 para R$ 345 milhões em 2024. A direção, contudo, tem dois pontos que a "tranquilizam".

Vale lembrar que em dezembro, o clube conseguiu a aprovação do plano de pagamento na Recuperação Judicial (RJ), com a redução de 80% do âmbito trabalhista - esse débito era de R$ 123 milhões. O clube também ampliou o parcelamento com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacionale e disse que “reduziu o seu passivo total de R$ 396 milhões para R$ 109 milhões”. Essas manobras devem aparecer no balanço financeiro divulgado no ano que vem.

Por fim, o ativo de patrimônio do Sport passou de R$ 375 milhões para R$ 428 milhões.