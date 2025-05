Caso de apostas derruba valor de mercado de Paquetá; veja desvalorização

O julgamento de Lucas Paquetá por suposto envolvimento em um esquema de manipulação de apostas está oficialmente encerrado. Agora, o meia brasileiro aguarda a decisão da Federação Inglesa de Futebol (FA), prevista para ser divulgada na primeira quinzena de junho. Segundo o jornalista Fred Caldeira, não haverá meio-termo: o jogador do West Ham será absolvido ou banido do futebol.

Enquanto aguarda o desfecho do processo, Paquetá viu seu valor de mercado despencar. De acordo com o site Transfermarkt, a cotação do atleta caiu de € 65 milhões para € 35 milhões em menos de dois anos, com o escândalo como principal fator.

📉 A queda de valor de Lucas Paquetá

Data Capítulo do caso Valor de mercado Ago/2023 Primeira notícia da investigação da FA. Venda ao Manchester City, avaliada em € 82 milhões, é travada. € 65 milhões Mai/2024 Denúncia formal: FA acusa Paquetá de forçar cartões amarelos em quatro jogos da Premier League. € 65 milhões Jul/2024 Conversas com o Flamengo. Clube carioca cogita repatriar o meia. € 55 milhões Mar/2025 Início do julgamento. FA pede banimento do atleta. Caso ganha novo fôlego na mídia. € 35 milhões

💥 Impacto direto no mercado

A queda de valor de Lucas Paquetá reflete a incerteza sobre seu futuro esportivo. Quando as investigações vieram à tona, o jogador estava prestes a ser comprado pelo Manchester City por mais de R$ 400 milhões. O escândalo travou o negócio e, desde então, ele viu a carreira entrar em compasso de espera.

Além de prejudicar sua visibilidade e movimentações de mercado, o caso também o afastou da seleção brasileira. Hoje, o futuro de Paquetá depende exclusivamente do julgamento da FA — que pode selar sua permanência no futebol internacional ou representar um ponto final precoce em sua carreira.

