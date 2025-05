O West Ham considera não relacionar o meia Lucas Paquetá na reta final da Premier League nos jogos contra Manchester United, Nottingham Forest e Ipswich Town. Segundo o "The Telegraph", o clube está preocupado com a questão mental do brasileiro e não sabe se ele tem condições de entrar em campo.

A preocupação cresce em meio a proximidade do fim do julgamento sobre supostos esquemas de apostas esportivas em que o meia estaria envolvido. No duelo entre West Ham e Tottenham, Paquetá chorou copiosamente após cometer uma falta e receber um cartão amarelo.

Na ocasião, o meia foi consolado pelo capitão Jarrod Bowen, mas também pelo árbitro Michael Oliver diante da situação incomum. Cinco minutos mais tarde, Paquetá foi substituído pelo técnico Graham Potter.

Julgamento de Lucas Paquetá, do West Ham

Existe o entendimento de que o veredito da investigação promovida pela Football Association (FA) será concluído na próxima semana, segundo o "Telegraph". A definição deve ser divulgada entre quatro a cinco semanas.

Caso Paquetá seja considerado culpado, o meia corre o risco de ser banido do futebol, o que significa que não defenderia mais nenhuma outra equipe. O atleta de 27 anos tem contrato até junho de 2027 com os Hammers.